Ущерб от урагана «Харви» в США оценили в $40 млрд

Ураган «Харви» продолжает испытывать на прочность жителей Техаса. Разрушенные города теперь заливают дожди. Закрыты почти все социально значимые объекты, в том числе один из крупнейших аэропортов. Стихия уже привела к катастрофическим последствиям. Тем временем синоптики предупреждают о торнадо.
Жертвами «Харви» — самого масштабного урагана в Хьюстоне за последние 12 лет — уже стали пять человек. Сорок числятся пропавшими без вести. При этом стихия не только не намерена сдавать своих позиций, но под воду один за одним уходят целые районы. Тысячи подтопленных и разрушенных домов. Людей срочно эвакуируют.
Известно, что россияне за помощью не обращались. Впрочем, теперь и некуда. Стихия парализовала работу Генерального консульства России. Здание, в котором располагается дипмиссия, полностью обесточено. Доступ в него практически невозможен. При этом дипломаты продолжают оставаться на связи, онлайн.
Генконсульство РФ в Хьюстоне: «В связи с затоплением офисного здания генконсульство не будет вести прием граждан 28 августа. О режиме работы 29 августа сообщим накануне».
Свое наступление «Харви» начал еще 26 августа — сбивал людей с ног и срывал крыши с домов. Затем ураган перешел в тропический шторм. За считаные часы выпало рекордное количество осадков. В Хьюстоне, как и во многих других городах Техаса, закрыты государственные учреждения, больницы, торговые центры и школы. Не работают аэропорты, взлетные полосы превратились в бурлящие реки, как, впрочем, и улицы. Две с половиной сотни шоссе в штате перекрыты. При этом вода продолжает прибывать. Власти готовятся к сливу почти заполненных водохранилищ. Пункты временного размещения переполнены.
Тем, кто рискнул остаться дома, исполняющий обязанности губернатора Техаса порекомендовал написать на предплечье свое имя и номер карты социального страхования и, если что, дожидаться помощи спасателей на крышах зданий. Метеорологи присвоили «Харви» четвертую категорию опасности из пяти возможных. Звонки на пульт спасения поступают непрерывно.
Сразу несколько городов оказались полностью обесточены. Сейчас сотрудники спасательных служб пытаются наладить электроснабжение и обследуют разрушенные районы.
На ликвидацию последствий разгула стихии, по предварительным подсчетам, потребуется около 40 миллиардов долларов. Мэр Хьюстона уже создал специальный фонд для сбора средств.
Тем временем Дональд Трамп объявил режим ЧС из-за урагана в штате Луизиана.
Известно, что россияне за помощью не обращались. Впрочем, теперь и некуда. Стихия парализовала работу Генерального консульства России. Здание, в котором располагается дипмиссия, полностью обесточено. Доступ в него практически невозможен. При этом дипломаты продолжают оставаться на связи, онлайн.
Генконсульство РФ в Хьюстоне: «В связи с затоплением офисного здания генконсульство не будет вести прием граждан 28 августа. О режиме работы 29 августа сообщим накануне».
Свое наступление «Харви» начал еще 26 августа — сбивал людей с ног и срывал крыши с домов. Затем ураган перешел в тропический шторм. За считаные часы выпало рекордное количество осадков. В Хьюстоне, как и во многих других городах Техаса, закрыты государственные учреждения, больницы, торговые центры и школы. Не работают аэропорты, взлетные полосы превратились в бурлящие реки, как, впрочем, и улицы. Две с половиной сотни шоссе в штате перекрыты. При этом вода продолжает прибывать. Власти готовятся к сливу почти заполненных водохранилищ. Пункты временного размещения переполнены.
Тем, кто рискнул остаться дома, исполняющий обязанности губернатора Техаса порекомендовал написать на предплечье свое имя и номер карты социального страхования и, если что, дожидаться помощи спасателей на крышах зданий. Метеорологи присвоили «Харви» четвертую категорию опасности из пяти возможных. Звонки на пульт спасения поступают непрерывно.
Сразу несколько городов оказались полностью обесточены. Сейчас сотрудники спасательных служб пытаются наладить электроснабжение и обследуют разрушенные районы.
На ликвидацию последствий разгула стихии, по предварительным подсчетам, потребуется около 40 миллиардов долларов. Мэр Хьюстона уже создал специальный фонд для сбора средств.
Тем временем Дональд Трамп объявил режим ЧС из-за урагана в штате Луизиана.
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