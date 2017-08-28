В Уфе коммунальщики сожгли квартиру во время ремонта крыши

Коммунальщики, по вине которых сгорела трехкомнатная квартира в Уфе, работали с нарушениями. Кровельщики ремонтировали крышу, используя при этом газовую горелку. Огонь внезапно перекинулся на оконную раму, моментально вспыхнул пожар.

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Потушить пламя, охватившее квартиру, удалось лишь спасателям. В итоге семья с двумя детьми осталась без крова. Руководство компании пообещало компенсировать ущерб: отремонтировать все за свой счет и выделить временное жилье. Но дальше слов дело не пошло.



Несмотря на обещания управляющей компании решить вопрос, Сандыбаевы все же написали заявления в суд. Они намерены получить моральную компенсацию, ведь сколько времени им еще придется скитаться по родственникам и друзьям, неизвестно.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.

