Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 16:43
    В Уфе коммунальщики сожгли квартиру во время ремонта крыши. Башкирия, ЖКХ, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Уфе коммунальщики сожгли квартиру во время ремонта крыши

    В Уфе коммунальщики сожгли квартиру во время ремонта крыши

    1 комментарий
    В Уфе коммунальщики сожгли квартиру во время ремонта крыши

    В Уфе коммунальщики сожгли квартиру во время ремонта крыши

    В Уфе коммунальщики сожгли квартиру во время ремонта крыши

      Коммунальщики, по вине которых сгорела трехкомнатная квартира в Уфе, работали с нарушениями. Кровельщики ремонтировали крышу, используя при этом газовую горелку. Огонь внезапно перекинулся на оконную раму, моментально вспыхнул пожар.

      Потушить пламя, охватившее квартиру, удалось лишь спасателям. В итоге семья с двумя детьми осталась без крова. Руководство компании пообещало компенсировать ущерб: отремонтировать все за свой счет и выделить временное жилье. Но дальше слов дело не пошло.

      Несмотря на обещания управляющей компании решить вопрос, Сандыбаевы все же написали заявления в суд. Они намерены получить моральную компенсацию, ведь сколько времени им еще придется скитаться по родственникам и друзьям, неизвестно.

      Подробности — в материале корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru