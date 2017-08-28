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  • 28.08, 15:13

    Один силовик погиб и один ранен в перестрелке с бандитами в Хасавюрте

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    Один силовик погиб и один ранен в перестрелке с бандитами в Хасавюрте

    Один силовик погиб и один ранен в перестрелке с бандитами в Хасавюрте

    В Дагестане идет спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов. Об этом сообщили в инфоцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    Во время перестрелки с бандитами в Хасавюрте один силовик погиб, еще один получил ранение.

    НАК: «На предложение сложить оружие и сдаться преступники открыли беспорядочную стрельбу, в результате чего двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, один из них — ранение, несовместимое с жизнью».

    Дом, где засели бандиты, блокирован, из соседних строений эвакуированы жители, действует режим КТО.

    Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что силовики ликвидировали одного из боевиков так называемой хасавюртовской бандгруппы в поселке Балюрт. Во время спецоперации боевики, находившиеся в одном из домов, открыли огонь по правоохранителям.

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