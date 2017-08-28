Участница «Ты супер!» приняла участие в фестивале «Спасская башня»

В юбилейный,
10-й, раз на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» выступил оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. В этом году отрывок из песни Тины Тёрнер Simply the Best вместе с оркестром исполнила Карина Исмаилова, 15-летняя финалистка вокального конкурса «Ты супер!».
Одни из самых юных исполнителей «Спасской башни» — Оркестр суворовцев — в этом году подготовили яркое выступление. Украсил попурри оркестра красивый голос юной Карины Исмаиловой, которой многие артисты и певцы пророчат профессиональный успех в музыке.
Карина многое пережила, но внутри себя сохранила доброту и искренность. Она сконцентрировалась на своей мечте стать певицей и идет к ней с уверенностью. В этом году Карина успешно сдала экзамены и поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства в Москве.
Возможность выступать на юбилейном фестивале «Спасская башня» девушка получила благодаря своему участию в вокальном конкурсе «Ты супер!». Это уникальный проект, в котором талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране. Подобного опыта социального проекта не было на телевидении ни в одной стране мира. Социальная инициатива телеканала НТВ «Ты супер!» отмечена дипломом ежегодной национальной программы «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Поддержка одаренных детей».
Выступление Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова можно увидеть ежедневно до 3 сентября на вечерних концертах Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Карина многое пережила, но внутри себя сохранила доброту и искренность. Она сконцентрировалась на своей мечте стать певицей и идет к ней с уверенностью. В этом году Карина успешно сдала экзамены и поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства в Москве.
Возможность выступать на юбилейном фестивале «Спасская башня» девушка получила благодаря своему участию в вокальном конкурсе «Ты супер!». Это уникальный проект, в котором талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране. Подобного опыта социального проекта не было на телевидении ни в одной стране мира. Социальная инициатива телеканала НТВ «Ты супер!» отмечена дипломом ежегодной национальной программы «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Поддержка одаренных детей».
Выступление Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова можно увидеть ежедневно до 3 сентября на вечерних концертах Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».
Вчера открылся фестиваль военных оркестров «Спасская башня», вот некоторые моменты.В рамках фестиваля выступили Тамара Г…Опубликовано Михаилом Зильбером 27 августа 2017 г.
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