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  • 28.08, 13:41

    Участница «Ты супер!» приняла участие в фестивале «Спасская башня»

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    Участница «Ты супер!» приняла участие в фестивале «Спасская башня»

    Участница «Ты супер!» приняла участие в фестивале «Спасская башня»

    Участница «Ты супер!» приняла участие в фестивале «Спасская башня»

    В юбилейный, 10-й, раз на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» выступил оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. В этом году отрывок из песни Тины Тёрнер Simply the Best вместе с оркестром исполнила Карина Исмаилова, 15-летняя финалистка вокального конкурса «Ты супер!».

    Одни из самых юных исполнителей «Спасской башни» — Оркестр суворовцев — в этом году подготовили яркое выступление. Украсил попурри оркестра красивый голос юной Карины Исмаиловой, которой многие артисты и певцы пророчат профессиональный успех в музыке.

    Карина многое пережила, но внутри себя сохранила доброту и искренность. Она сконцентрировалась на своей мечте стать певицей и идет к ней с уверенностью. В этом году Карина успешно сдала экзамены и поступила в Государственное музыкальное училище эстрадно-джазового искусства в Москве.

    смотреть«Ты супер!». Финал в Кремле
    «Ты супер!». Финал в Кремле
    Возможность выступать на юбилейном фестивале «Спасская башня» девушка получила благодаря своему участию в вокальном конкурсе «Ты супер!». Это уникальный проект, в котором талантливые дети, оставшиеся без попечения родителей, получают шанс заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране. Подобного опыта социального проекта не было на телевидении ни в одной стране мира. Социальная инициатива телеканала НТВ «Ты супер!» отмечена дипломом ежегодной национальной программы «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Поддержка одаренных детей».

    смотретьВ Москве открылся фестиваль «Спасская башня»
    В Москве открылся фестиваль «Спасская башня»
    Выступление Оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова можно увидеть ежедневно до 3 сентября на вечерних концертах Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

    Вчера открылся фестиваль военных оркестров «Спасская башня», вот некоторые моменты.В рамках фестиваля выступили Тамара Г…

    Опубликовано Михаилом Зильбером 27 августа 2017 г.

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