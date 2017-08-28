Медведев поручил выделить средства пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении средств из федерального бюджета пострадавшим в результате разрушительного пожара в Ростове-на-Дону.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Хочу проинформировать, что подписал решение о выделении денежных средств по линии федерального бюджета для оказания помощи всем, кто пострадал в ходе стихийного бедствия, которое случилось на территории Ростовской области».
Также премьер-министр отметил, что этим летом некоторые школы в Приморье, Красноярском и Ставропольском краях, Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области пострадали в результате пожаров и наводнений. Медведев поручил властям сделать все, чтобы дети пошли в школы, сообщает РИА Новости.
Пожар в самом центре Ростова-на-Дону вспыхнул 21 августа. Огнем моментально были охвачены жилые дома на общей площади около 10 тысяч квадратных метров. Погиб пожилой мужчина.
С пожаром боролись 200 расчетов. На тушение ушло более суток. 600 человек остались без крыши над головой. Местные жители уверены, что исторический квартал спалили черные риелторы.
Президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах произошедшего и продолжить оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области.
В Волгоградской области, напомним, уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации. Там на борьбу с природными пожарами брошены около 7 тысяч человек.
Также премьер-министр отметил, что этим летом некоторые школы в Приморье, Красноярском и Ставропольском краях, Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области пострадали в результате пожаров и наводнений. Медведев поручил властям сделать все, чтобы дети пошли в школы, сообщает РИА Новости.
Пожар в самом центре Ростова-на-Дону вспыхнул 21 августа. Огнем моментально были охвачены жилые дома на общей площади около 10 тысяч квадратных метров. Погиб пожилой мужчина.
С пожаром боролись 200 расчетов. На тушение ушло более суток. 600 человек остались без крыши над головой. Местные жители уверены, что исторический квартал спалили черные риелторы.
Президент Владимир Путин поручил разобраться в причинах произошедшего и продолжить оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров в Ростове-на-Дону и Волгоградской области.
В Волгоградской области, напомним, уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации. Там на борьбу с природными пожарами брошены около 7 тысяч человек.
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