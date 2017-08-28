Жители Камчатки шокированы присутствием больного туберкулезом врача в детской поликлинике

Следователи пришли с проверкой в детскую поликлинику на Камчатке, где у одного из врачей обнаружили открытую форму туберкулеза легких. Как и большинство инфекций, эта болезнь легко передается окружающим.
О нездоровой атмосфере в детской поликлинике Петропавловска-Камчатского рассказали ее сотрудники. В письме к прокурору врачи пожаловались: руководство приняло на работу сотрудника с открытой формой туберкулеза. Подозрения у коллег возникли сразу. Новичок сильно кашлял и каждые полчаса отхаркивался. Как сказано в жалобе, настойчивые просьбы сделать рентгеновский снимок он игнорировал неделю, а когда все-таки прошел обследование, опасный диагноз подтвердился. У родителей, посещавших поликлинику с больными детьми, скандальная новость вызвала настоящий шок.
Прокурорская проверка установила, что мужчина с двусторонним туберкулезом легких непосредственно лечением детей не занимался. По словам главврача, новый специалист пытался устроиться в организационно-методический кабинет поликлиники, чтобы следить за качеством предоставления медицинской помощи. Иными словами, писать отчеты для местного минздрава и выполнять исключительно бумажную работу. Претендента на должность отдел кадров отправил на медкомиссию, которая в итоге и выявила наличие у него тяжелого заболевания. В приеме на работу, уверяют в администрации, доктору тут же отказали.
Александр Шевченко, исполняющий обязанности главного врача детской поликлиники №1: «По ходу трудоустройства врач-специалист неоднократно был в детской поликлинике, но непосредственного контакта с пациентами, с детьми и их законными представителями данный врач не имел. Были контакты с сотрудниками нашей детской поликлиники, по поводу чего после получения информации из тубдиспансера эти сотрудники прошли медкомиссию, они прошли флюорографическое обследование. Новых случаев или вообще случаев заболевания не выявлено».
Как признается сам врач, о болезни он ничего не знал. Компьютерную томографию легких проходил в декабре прошлого года — все было чисто. Где в результате он мог подхватить туберкулез, догадывается: в течение пяти лет Сергей работал в северных районах Камчатки. Тяжелые условия труда подорвали иммунитет доктора.
Руководство детской поликлиники настаивает: санобработка всех помещений проводится регулярно, поэтому шансы заразиться туберкулезом у маленьких пациентов в те дни, когда инфицированный врач посещал учреждение, были минимальны. Следственный комитет проводит собственную тщательную проверку. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.
Подробности — в видеоматериале.
Прокурорская проверка установила, что мужчина с двусторонним туберкулезом легких непосредственно лечением детей не занимался. По словам главврача, новый специалист пытался устроиться в организационно-методический кабинет поликлиники, чтобы следить за качеством предоставления медицинской помощи. Иными словами, писать отчеты для местного минздрава и выполнять исключительно бумажную работу. Претендента на должность отдел кадров отправил на медкомиссию, которая в итоге и выявила наличие у него тяжелого заболевания. В приеме на работу, уверяют в администрации, доктору тут же отказали.
Александр Шевченко, исполняющий обязанности главного врача детской поликлиники №1: «По ходу трудоустройства врач-специалист неоднократно был в детской поликлинике, но непосредственного контакта с пациентами, с детьми и их законными представителями данный врач не имел. Были контакты с сотрудниками нашей детской поликлиники, по поводу чего после получения информации из тубдиспансера эти сотрудники прошли медкомиссию, они прошли флюорографическое обследование. Новых случаев или вообще случаев заболевания не выявлено».
Как признается сам врач, о болезни он ничего не знал. Компьютерную томографию легких проходил в декабре прошлого года — все было чисто. Где в результате он мог подхватить туберкулез, догадывается: в течение пяти лет Сергей работал в северных районах Камчатки. Тяжелые условия труда подорвали иммунитет доктора.
Руководство детской поликлиники настаивает: санобработка всех помещений проводится регулярно, поэтому шансы заразиться туберкулезом у маленьких пациентов в те дни, когда инфицированный врач посещал учреждение, были минимальны. Следственный комитет проводит собственную тщательную проверку. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.
Подробности — в видеоматериале.
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