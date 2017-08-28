Истязавшей родных детей жительнице Подмосковья грозит 7 лет тюрьмы

Сегодня в суде Электростали решают судьбу матери, которая, как доказали следователи, истязала своих детей —
11-летнюю дочь и 7-летнего сына.
Такие меры воспитания шокировали одноклассников девочки: они узнали, что творится у подруги дома, и позже именно благодаря школьникам эта история получила огласку и развитие. Женщину задержали. На допросах выяснилось много интересных подробностей ее жизни.
Вину Алёна Кривенко признала, но в содеянном не раскаялась. Как доказали сыщики, она систематически избивала своих детей. В этом женщина не видит ничего противозаконного. Она пыталась убедить судью в том, что на такие методы воспитания пошла из-за суровых жизненных обстоятельств: мол, она мать-одиночка, а отец детей не принимает участия в их воспитании. Женщина заявила, что, только находясь в постоянном страхе, дети ее слушают и соблюдают дисциплину.
Между тем сыщики доказали, что ситуация в семье Кривенко давно вышла из-под контроля и женщина систематически жестоко избивала своих детей всем, что попадалось под руку. В частности, на теле детей нашли следы от пряжки ремня и от скакалки.
Дочь и сын Алёны Кривенко сразу после задержания матери отправились в приют. При этом у детей есть близкие родственники, но никто из них пока не заявлял о желании забрать их себе и оформить опеку. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Приговор женщине вынесут 14 сентября, ей может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
Вину Алёна Кривенко признала, но в содеянном не раскаялась. Как доказали сыщики, она систематически избивала своих детей. В этом женщина не видит ничего противозаконного. Она пыталась убедить судью в том, что на такие методы воспитания пошла из-за суровых жизненных обстоятельств: мол, она мать-одиночка, а отец детей не принимает участия в их воспитании. Женщина заявила, что, только находясь в постоянном страхе, дети ее слушают и соблюдают дисциплину.
Между тем сыщики доказали, что ситуация в семье Кривенко давно вышла из-под контроля и женщина систематически жестоко избивала своих детей всем, что попадалось под руку. В частности, на теле детей нашли следы от пряжки ремня и от скакалки.
Дочь и сын Алёны Кривенко сразу после задержания матери отправились в приют. При этом у детей есть близкие родственники, но никто из них пока не заявлял о желании забрать их себе и оформить опеку. Сейчас решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
Приговор женщине вынесут 14 сентября, ей может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы.
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