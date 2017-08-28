Иркутских полицейских наградили за спасение водителя из горящей машины

Полицейских из Иркутска, которые, рискуя жизнью, вытащили водителя из горящей машины, наградил глава МВД. В самое ближайшее время они получат медали «За смелость во имя спасения».

Евгений Бугаевский и Владимир Новик патрулировали городские улицы, когда им сообщили, что во дворе многоэтажки уже несколько часов стоит автомобиль с работающим на высоких оборотах двигателем, а из-под капота авто валит дым.



Стражи порядка быстро приехали на место и увидели, что иномарка уже начала гореть. Не дожидаясь пожарных, без всяких средств защиты полицейские решили спасать водителя своими силами. Потерявшего сознание мужчину вытащили из салона и только потом попытались затушить пламя.



Отметим, что пять лет назад Владимир Новик также спас человека из огня: он забрался в квартиру на первом этаже и вытащил оттуда потерявшего сознание хозяина. И за тот поступок страж порядка также получил награду.