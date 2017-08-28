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  • 28.08, 15:13
    Иркутских полицейских наградили за спасение водителя из горящей машины. героизм, Иркутск, награды и премии, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВИркутских полицейских наградили за спасение водителя из горящей машины

    Иркутских полицейских наградили за спасение водителя из горящей машины

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    Иркутских полицейских наградили за спасение водителя из горящей машины

    Иркутских полицейских наградили за спасение водителя из горящей машины

    Иркутских полицейских наградили за спасение водителя из горящей машины

      Полицейских из Иркутска, которые, рискуя жизнью, вытащили водителя из горящей машины, наградил глава МВД. В самое ближайшее время они получат медали «За смелость во имя спасения».

      Евгений Бугаевский и Владимир Новик патрулировали городские улицы, когда им сообщили, что во дворе многоэтажки уже несколько часов стоит автомобиль с работающим на высоких оборотах двигателем, а из-под капота авто валит дым.

      Стражи порядка быстро приехали на место и увидели, что иномарка уже начала гореть. Не дожидаясь пожарных, без всяких средств защиты полицейские решили спасать водителя своими силами. Потерявшего сознание мужчину вытащили из салона и только потом попытались затушить пламя.

      Отметим, что пять лет назад Владимир Новик также спас человека из огня: он забрался в квартиру на первом этаже и вытащил оттуда потерявшего сознание хозяина. И за тот поступок страж порядка также получил награду.

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