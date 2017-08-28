Автолюбитель из Махачкалы проехался задним ходом по улицам города

Наставили на путь истинный инспекторы ГИБДД водителя из Махачкалы, который двигался по городским улицам задним ходом. Поводом для полицейской проверки стали кадры видеозаписи.

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На видео автомобилисты в свадебном кортеже сигналят, чтобы привлечь внимание. Но один из шоферов решил отличиться. Лихача вскоре задержали. Им оказался Магомед Имамов. Стражам порядка мужчина объяснил, что таким образом хотел удивить молодоженов.



Магомед Имамов: «Был такой момент, что пустая дорога и никому помех не составлял. Я понял, что я сглупил? уже после того, как я это сделал. Больше я такого делать не собираюсь и никому не советую».



Впрочем, раскаяние не спасло Имамова от штрафа.

