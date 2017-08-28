Россиянка Сливенко получит золото Олимпиады-2008 после решения CAS

Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпиады 2008 года в Пекине после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию китаянки Лю Чуньхун.
Победа представительницы Китая на домашней для нее Олимпиаде в весовой категории до 69 кг была аннулирована в январе текущего года после перепроверки допинг-проб.
Лю Чуньхун обжаловала это решение в CAS, но суд отклонил апелляцию и оставил в силе отмену ее результатов и лишение награды.
Таким образом, трехкратной чемпионке мира Оксане Сливенко должна перейти золотая медаль, колумбийке Лейди Солис — серебряная, египтянке Абер Абдельрахман — бронзовая.
Оксана Сливенко завершила карьеру в 2014 году.
Весной текущего года российский борец Бахтияр Ахмедов был объявлен олимпийским чемпионом 2008 года после дисквалификации соперника, которому он уступил в финале.
Лю Чуньхун обжаловала это решение в CAS, но суд отклонил апелляцию и оставил в силе отмену ее результатов и лишение награды.
Таким образом, трехкратной чемпионке мира Оксане Сливенко должна перейти золотая медаль, колумбийке Лейди Солис — серебряная, египтянке Абер Абдельрахман — бронзовая.
Оксана Сливенко завершила карьеру в 2014 году.
Весной текущего года российский борец Бахтияр Ахмедов был объявлен олимпийским чемпионом 2008 года после дисквалификации соперника, которому он уступил в финале.
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