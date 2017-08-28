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    Якутск
  • 28.08, 13:41

    В Якутии объявлен траур по пропавшим на руднике шахтерам

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    В Якутии объявлен траур по пропавшим на руднике шахтерам

    В Якутии объявлен траур по пропавшим на руднике шахтерам

    В Якутии объявлен траур по пропавшим на руднике шахтерам
  • Фото Ридус

    • Вторник, 29 августа, в Якутии объявлен днем траура по рабочим, которые пропали во время аварии на руднике «Мир».

    На всей территории республики будут приспущены государственные флаги. У административного здания представительства компании АЛРОСА в Якутске будет оформлена траурная стена. Каждый в течение дня сможет почтить память пропавших горняков, сообщает сайт администрации главы и правительства республики.

    Кроме того, памятные мероприятия состоятся в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.

    Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту. 142 человека были спасены, еще один выбрался самостоятельно. Восемь горняков пропали без вести.

    смотретьСпасательные работы на участке рудника «Мир» прекращены
    Спасательные работы на участке рудника «Мир» прекращены
    Поисково-спасательная операция на руднике продолжалась три недели. Работы велись в круглосуточном режиме в три смены. В операции принимали участие 320 человек, шахтеры и спасатели провели под землей в общей сложности больше 360 часов. Поиски пропавших были остановлены 26 августа.

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