В Якутии объявлен траур по пропавшим на руднике шахтерам

Вторник, 29 августа, в Якутии объявлен днем траура по рабочим, которые пропали во время аварии на руднике «Мир».
На всей территории республики будут приспущены государственные флаги. У административного здания представительства компании АЛРОСА в Якутске будет оформлена траурная стена. Каждый в течение дня сможет почтить память пропавших горняков, сообщает сайт администрации главы и правительства республики.
Кроме того, памятные мероприятия состоятся в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.
Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту. 142 человека были спасены, еще один выбрался самостоятельно. Восемь горняков пропали без вести.
Поисково-спасательная операция на руднике продолжалась три недели. Работы велись в круглосуточном режиме в три смены. В операции принимали участие 320 человек, шахтеры и спасатели провели под землей в общей сложности больше 360 часов. Поиски пропавших были остановлены 26 августа.
Кроме того, памятные мероприятия состоятся в постоянных представительствах республики в Москве и Санкт-Петербурге.
Авария на руднике «Мир» произошла 4 августа. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту. 142 человека были спасены, еще один выбрался самостоятельно. Восемь горняков пропали без вести.
Поисково-спасательная операция на руднике продолжалась три недели. Работы велись в круглосуточном режиме в три смены. В операции принимали участие 320 человек, шахтеры и спасатели провели под землей в общей сложности больше 360 часов. Поиски пропавших были остановлены 26 августа.
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