Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Успения Богородицы

Сегодня для большинства христиан всего мира один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.
Этот день отмечает почти треть населения Земли. В Москве торжественное богослужение в Успенском соборе Кремля возглавляет патриарх Кирилл.
У православных 28 августа — две особые даты. Первая традиционно связана с праздником Успения Богородицы. В этот день вспоминают кончину Богоматери. Согласно библейскому преданию, Мария незадолго до своей смерти прибыла в Иерусалим и посетила места, связанные с сыном: Вифлеем, Голгофа. И, предчувствуя скорый уход из земной жизни, она завещала похоронить себя в пещере, рядом с родителями. Апостол Фома, который не успел проститься с ней, обнаружил пещеру пустой. Таким образом, Мария вознеслась на небеса, к своему сыну Иисусу Христу.
И вторая дата — столетие со дня Поместного собора. Это очень важная дата для Русской православной церкви: 28 августа 1917 года в Москве было решено возродить институт патриаршества.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
У православных 28 августа — две особые даты. Первая традиционно связана с праздником Успения Богородицы. В этот день вспоминают кончину Богоматери. Согласно библейскому преданию, Мария незадолго до своей смерти прибыла в Иерусалим и посетила места, связанные с сыном: Вифлеем, Голгофа. И, предчувствуя скорый уход из земной жизни, она завещала похоронить себя в пещере, рядом с родителями. Апостол Фома, который не успел проститься с ней, обнаружил пещеру пустой. Таким образом, Мария вознеслась на небеса, к своему сыну Иисусу Христу.
И вторая дата — столетие со дня Поместного собора. Это очень важная дата для Русской православной церкви: 28 августа 1917 года в Москве было решено возродить институт патриаршества.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.
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