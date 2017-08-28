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  • 28.08, 12:11
    Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Успения Богородицы. православие, религия, торжества и праздники, христианство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Успения Богородицы

    Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Успения Богородицы

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    Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Успения Богородицы

    Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Успения Богородицы

    Патриарх Кирилл провел праздничное богослужение в честь Успения Богородицы

      Сегодня для большинства христиан всего мира один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

      Этот день отмечает почти треть населения Земли. В Москве торжественное богослужение в Успенском соборе Кремля возглавляет патриарх Кирилл.

      У православных 28 августа — две особые даты. Первая традиционно связана с праздником Успения Богородицы. В этот день вспоминают кончину Богоматери. Согласно библейскому преданию, Мария незадолго до своей смерти прибыла в Иерусалим и посетила места, связанные с сыном: Вифлеем, Голгофа. И, предчувствуя скорый уход из земной жизни, она завещала похоронить себя в пещере, рядом с родителями. Апостол Фома, который не успел проститься с ней, обнаружил пещеру пустой. Таким образом, Мария вознеслась на небеса, к своему сыну Иисусу Христу.

      И вторая дата — столетие со дня Поместного собора. Это очень важная дата для Русской православной церкви: 28 августа 1917 года в Москве было решено возродить институт патриаршества.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

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