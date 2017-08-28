Железнодорожную арку Крымского моста подвели к опорам

Строители Крымского моста отправили самый большой элемент переправы — железнодорожную арку — к месту назначения. Специалисты очень внимательно следят за прогнозом погоды: несколько суток на море должен быть полный штиль.
К настоящему времени железнодорожную арку Крымского моста уже доставили к зоне фарватера и даже подвели к мостовым опорам. Их высота 35 метров, что сопоставимо с 15-этажным домом. С воды эту гигантскую конструкцию, вес которой 6000 тонн, сегодня начнут поднимать на эти огромные опоры, передает корреспондент НТВ Михаил Антропов.
Леонид Рыженькин, замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Спозиционирована она между фарватерными опорами, закреплена с помощью якорей и тросов в то положение, которое позволит раскрепить ее между двумя фарватерными опорами и приступить к подъему самого пролетного строения».
Поднимать арку на опоры будут с помощью домкратов и почти 700 высокопрочных тросов. При этом, с учетом огромного веса конструкции, предусмотрен 40-процентный запас прочности подъемных механизмов. Скорость подъема арки — пять метров в час. Фактически в Керченском проливе решается беспрецедентная для России инженерная задача.
Арки (железнодорожная и автомобильная) — самые крупные элементы Крымского моста. Их собирали ровно год. Длина каждой — более 200 метров, это размер двух футбольных полей. Их еще на берегу подготовили к сложностям эксплуатации в открытом море, снабдив системами мониторинга конструкций, защитой от молний и судовой навигацией. Предусмотрена антикоррозийная защита, специальной краской арки покрыты в три слоя.
Подробности — в видеоматериале.
Леонид Рыженькин, замгендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж»: «Спозиционирована она между фарватерными опорами, закреплена с помощью якорей и тросов в то положение, которое позволит раскрепить ее между двумя фарватерными опорами и приступить к подъему самого пролетного строения».
Поднимать арку на опоры будут с помощью домкратов и почти 700 высокопрочных тросов. При этом, с учетом огромного веса конструкции, предусмотрен 40-процентный запас прочности подъемных механизмов. Скорость подъема арки — пять метров в час. Фактически в Керченском проливе решается беспрецедентная для России инженерная задача.
Арки (железнодорожная и автомобильная) — самые крупные элементы Крымского моста. Их собирали ровно год. Длина каждой — более 200 метров, это размер двух футбольных полей. Их еще на берегу подготовили к сложностям эксплуатации в открытом море, снабдив системами мониторинга конструкций, защитой от молний и судовой навигацией. Предусмотрена антикоррозийная защита, специальной краской арки покрыты в три слоя.
Подробности — в видеоматериале.
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