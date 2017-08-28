В детской поликлинике на Камчатке работал больной туберкулезом врач

Следователи пришли с проверкой в детскую поликлинику на Камчатке, сотрудники которой подняли тревогу. У одного из врачей, заведующего методическим кабинетом, обнаружили открытую форму туберкулеза легких. Как и большинство инфекций, эта болезнь легко передается окружающим.

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Работники поликлиники первыми заметили плохое самочувствие коллеги. Заболевший врач прокомментировал ситуацию по телефону.



Врач: «У меня в прошлом году выявили сахарный диабет. Он является механизмом к развитию этого заболевания».



Сейчас врач уже не работает, его отправили в туберкулезный диспансер. Все помещения поликлиники продезинфицировали. Но флюорографию, которая и подтвердила диагноз, медик сделал только через неделю. За это время он мог пообщаться с десятками сотрудников и пациентов. В руководстве учреждения уверяют, что непосредственно с детьми врач не работал.