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  • 28.08, 12:11

    Фанаты и эксперты заговорили о «смерти» футбола на фоне мультимиллионных трансферов ПСЖ

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    Фанаты и эксперты заговорили о «смерти» футбола на фоне мультимиллионных трансферов ПСЖ

    Фанаты и эксперты заговорили о «смерти» футбола на фоне мультимиллионных трансферов ПСЖ

    Футбольные фанаты и эксперты обсуждают новый контракт французского «Пари Сен-Жермен». Всего через месяц после покупки Неймара клуб заключил договор об аренде с правом выкупа нападающего «Монако» Килиана Мбаппе за 180 миллионов евро. Эксперты считают, что такие баснословные вливания могут убить всю спортивную составляющую.

    Экс-наставника «Барселоны» Пепа Гвардиолу уже не способны удивить никакие цифры. А европейских футбольных чиновников 222 миллиона евро, выплаченные «Барселоне» за бразильца Неймара, ввели в ступор. Выйти из этого состояния UEFA пока не способен. Реакция на прямой вопрос — не сошел ли футбольный мир с ума от изобилия нулей в трансферных ведомостях — сводится к одной формуле: поживем — увидим.

    UEFA: «Трансфер Неймара в ПСЖ будет оказывать влияние на финансовое состояние клуба в течение нескольких лет, но последствия такой операции не могут быть оценены заранее».

    Переход Неймара в «Пари Сан-Жермен» стал апогеем пятилетней бомбардировки трансферного рынка владельцами французского клуба. Ближневосточные принцы внимательно выслушали новости о введении в футболе правил честной финансовой игры и начали действовать.

    Златан Ибрагимович, Юлиан Дракслер, Давид Луис, Анхель Ди Мария — за шесть лет суммы отступных за переход звездных игроков в парижский клуб увеличились на порядок.

    И все бы ничего, но еще совсем недавно за нарушение финансового фейр-плей штрафовали и урезали заявки «Зениту», «Рубину» и «Анжи», потом UEFA скрупулезно изучал бюджет «Краснодара» и катком прошелся по европейским амбициям «Динамо». Санкции за превышение лимита убыточности клубов с каждым годом ужесточали, как и сами требования к расходам команд. И это была очень серьезная угроза для российского клубного футбола. А что теперь будет с парижанами?

    Сергей Прядкин, президент РФПЛ: «Ну, видите, они нашли путь. Насколько он правильный, это не мы будем делать заключение. Но они нашли путь, как заплатить не трансферную сумму, а так называемую сумму отступных. То есть это не клуб заплатил эту сумму, за которую взял игрока, а заплатили, так сказать, в рекламном виде. Ряд руководителей клубов, особенно французской лиги, говорит о том, что может получиться так, что клубы, обладающие большими средствами, по сути, могут развалить спортивную составляющую».

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