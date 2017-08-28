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  • 28.08, 10:39

    Пострадавший в ДТП с автобусом на Кубани умер в больнице

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    Пострадавший в ДТП с автобусом на Кубани умер в больнице

    Пострадавший в ДТП с автобусом на Кубани умер в больнице

    Число жертв катастрофы с автобусом в Краснодарском крае увеличилось до 19.

    В медучреждении скончался один из пострадавших, сообщает РИА Новости.

    Источник в экстренных службах региона: «При падении вахтового автобуса в акваторию Чёрного моря погибли 19 человек: один из пострадавших скончался в лечебном учреждении, остаются в больнице 19 человек».

    25 августа в поселке Волна автобус, перевозивший рабочих предприятия «Таманьнефтегаз», упал в воду с высоты примерно четырех метров. Были спасены 33 человека. Причиной инцидента в Ространснадзоре назвали неисправность тормозной системы.

    смотретьПодозреваемых в крушении автобуса на Кубани арестовали
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