Пхеньян высмеял слова президента Южной Кореи о «красной линии» для КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что будет считать пересечением «красной черты» установку Пхеньяном ядерной боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету. Это заявление высмеяли в Северной Корее и раскритиковала южнокорейская оппозиция.

Центральная газета КНДР «Нодон синмун» выпустила материал, в котором назвала лидера Южной Кореи очень самонадеянным.



«Нодон синмун»: «Очень самонадеянно со стороны южнокорейского лидера говорить о „красной линии“, в то время как даже его американские хозяева не осмеливаются этого делать».



За эти же слова Мун Чжэ Ина раскритиковал лидер парламентской фракции Корейской партии свободы Чон У Тхэк. Тот подчеркнул, что озвучивание лично президентом информации, которая носит стратегический характер, неприемлемо, и назвал нереалистичными представления президента о вопросах безопасности.



В свою очередь председатель временного комитета Народной партии Пак Чу Сон заявил, что даже американский президент Дональд Трамп не конкретизирует понятие «красной линии» в северокорейском вопросе. Подобные заявления президента, по словам политика, посылают Пхеньяну неверный сигнал о том, что Сеул будет мириться с остальными северокорейскими провокациями.