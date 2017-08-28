Христиане отмечают Успение Богородицы

Сегодня для большинства христиан всего мира один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник католической и православных церквей посвящен смерти Девы Марии и чудесной встрече в Иерусалиме 12 апостолов, которые похоронили мать своего учителя. Успение отмечают не только католическая и Русская православная церкви.



Это один из важнейших дней в году для христиан из Сербской, Иерусалимской, Грузинской церквей. Верующие сегодня соберутся на торжественные службы.



Особенность совершения чина Погребения Богоматери — исполнение Великого славословия. Это Песнь о рождении Иисуса Христа, которую ангел пропел пастухам в Вифлееме.