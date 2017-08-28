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  • 28.08, 07:37
    Десятки человек пострадали из-за шторма «Пакхар» в Гонконге. Гонконг, Китай, аэропорты, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки человек пострадали из-за шторма «Пакхар» в Гонконге

    Десятки человек пострадали из-за шторма «Пакхар» в Гонконге

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    Десятки человек пострадали из-за шторма «Пакхар» в Гонконге

    Десятки человек пострадали <nobr>из-за</nobr> шторма «Пакхар» в Гонконге

      В Гонконге подсчитывают пострадавших и убытки от атаки тропического шторма «Пакхар».

      По последним данным, за медицинской помощью обратились 62 человека. Еще один погиб, это водитель грузовика, опрокинувшегося из-за сильного ветра.

      Непогода парализовала транспортное сообщение в мегаполисе — не ходили автобусы и паромы. В международном аэропорту Чек Лап Кок были отменены или задержаны 677 рейсов, сообщает ТАСС.

      Тропический шторм       сопровождался интенсивными тропическими ливнями и шквалистым ветром с порывами до 119 км в час. Местная метеорологическая служба объявила 8-й уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале.

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