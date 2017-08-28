Десятки человек пострадали из-за шторма «Пакхар» в Гонконге

В Гонконге подсчитывают пострадавших и убытки от атаки тропического шторма «Пакхар».
По последним данным, за медицинской помощью обратились 62 человека. Еще один погиб, это водитель грузовика, опрокинувшегося из-за сильного ветра.
Непогода парализовала транспортное сообщение в мегаполисе — не ходили автобусы и паромы. В международном аэропорту Чек Лап Кок были отменены или задержаны 677 рейсов, сообщает ТАСС.
Тропический шторм сопровождался интенсивными тропическими ливнями и шквалистым ветром с порывами до 119 км в час. Местная метеорологическая служба объявила 8-й уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале.
Непогода парализовала транспортное сообщение в мегаполисе — не ходили автобусы и паромы. В международном аэропорту Чек Лап Кок были отменены или задержаны 677 рейсов, сообщает ТАСС.
Тропический шторм сопровождался интенсивными тропическими ливнями и шквалистым ветром с порывами до 119 км в час. Местная метеорологическая служба объявила 8-й уровень штормового предупреждения по десятибалльной шкале.
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