Найдены тела всех 10 пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»

Спасатели обнаружили останки всех десяти американских моряков, пропавших после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США с танкером Alnic MC.
Столкновение произошло 21 августа. Тела моряков искали неделю. Останки двух пропавших — техников-электриков Дастина Дойона и Кеннета Смита — были обнаружены 24 августа.
В поисковой операции участвовали представителями ВМС и береговых служб Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и США, передает ТАСС.
После столкновения «Джон Маккейн» с пробоинами в корпусе и несколькими затопленными отсеками сумел дойти до сингапурской военно-морской базы Чанги. Данный инцидент стал вторым по счету за 2 месяца, в июне эсминец «Фицджеральд» у берегов Японии столкнулся с филиппинским судном. Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин отстранен от должности в связи с утратой доверия.
В поисковой операции участвовали представителями ВМС и береговых служб Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и США, передает ТАСС.
После столкновения «Джон Маккейн» с пробоинами в корпусе и несколькими затопленными отсеками сумел дойти до сингапурской военно-морской базы Чанги. Данный инцидент стал вторым по счету за 2 месяца, в июне эсминец «Фицджеральд» у берегов Японии столкнулся с филиппинским судном. Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин отстранен от должности в связи с утратой доверия.
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