Адвокат
ТВ-Эфир
Адвокат
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 06:07

    Найдены тела всех 10 пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»

    комментировать

    Найдены тела всех 10 пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»

    Найдены тела всех 10 пропавших моряков с эсминца «Джон Маккейн»

    Спасатели обнаружили останки всех десяти американских моряков, пропавших после столкновения в Малаккском проливе эсминца ВМС США с танкером Alnic MC.

    Столкновение произошло 21 августа. Тела моряков искали неделю. Останки двух пропавших — техников-электриков Дастина Дойона и Кеннета Смита — были обнаружены 24 августа.

    В поисковой операции участвовали представителями ВМС и береговых служб Австралии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и США, передает ТАСС.

    После столкновения «Джон Маккейн» с пробоинами в корпусе и несколькими затопленными отсеками сумел дойти до сингапурской военно-морской базы Чанги. Данный инцидент стал вторым по счету за 2 месяца, в июне эсминец «Фицджеральд» у берегов Японии столкнулся с филиппинским судном. Командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окоин отстранен от должности в связи с утратой доверия.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru