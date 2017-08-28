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  • 28.08, 04:35

    Подготовившийся к шторму «Харви» пес восхитил соцсети

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    Подготовившийся к шторму «Харви» пес восхитил соцсети

    Подготовившийся к шторму «Харви» пес восхитил соцсети

    Пес, несший в пасти целую сумку с собачьей едой, стал для американцев примером того, как нужно встречать трудности.

    Снимок сделала и опубликовала в Facebook жительница техасского города Синтон Тиле Докенс. За сутки запись перепостили более 30 тысяч раз.

    This dog is walking around Sinton TX carrying a entire bag of dog food with him. LOL #refugee

    PSA: Owner is found. He is not a stray he just got out on his street.
    Dogs name is Otis.

    Опубликовано Tiele Dockens 26 августа 2017 г.

    Выяснилось, что героического пса зовут Отис, он принадлежит 5-летнему ребенку, которого на время урагана увезли из города. Так что присматривал за собакой дедушка мальчика. В пятницу вечером Отис убежал из дома, а в субботу выяснилось, что он еще и прихватил пакет с едой. К счастью, пса удалось вернуть домой до приезда его маленького хозяина, сообщает РИА Новости.

    Напомним, в субботу на Техас обрушился сильный шторм «Харви». Сумма ущерба от удара стихии составит миллиарды долларов.

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