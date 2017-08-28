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  • 28.08, 03:05

    Более 200 человек пострадали из-за «химического облака» в Великобритании

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    Более 200 человек пострадали из-за «химического облака» в Великобритании

    Более 200 человек пострадали <nobr>из-за</nobr> «химического облака» в Великобритании

    На юге Великобритании пляж накрыло «химическим туманом», пострадали десятки человек.

    Инцидент произошел в районе мыса Бичи-Хед в Восточном Сассексе. Местный пляж был эвакуирован из-за жалоб людей на проблемы с дыханием, глазами и рвотные позывы после появления «химического облака».

    Медицинская помощь была оказана более чем 230 пострадавшим, сообщает ТАСС.

    В британских СМИ пишут, что «облако хлора» появилось со стороны моря. Причины ЧП выясняются, передает РИА Новости.



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