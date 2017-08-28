Более 200 человек пострадали из-за «химического облака» в Великобритании

На юге Великобритании пляж накрыло «химическим туманом», пострадали десятки человек.
Инцидент произошел в районе мыса Бичи-Хед в Восточном Сассексе. Местный пляж был эвакуирован из-за жалоб людей на проблемы с дыханием, глазами и рвотные позывы после появления «химического облака».
Медицинская помощь была оказана более чем 230 пострадавшим, сообщает ТАСС.
В британских СМИ пишут, что «облако хлора» появилось со стороны моря. Причины ЧП выясняются, передает РИА Новости.
Медицинская помощь была оказана более чем 230 пострадавшим, сообщает ТАСС.
В британских СМИ пишут, что «облако хлора» появилось со стороны моря. Причины ЧП выясняются, передает РИА Новости.
thesun: ’Misty skies above Beachy Head during Bank Holiday gas leak evacuation’ https://t.co/wGCVJQmLK2— Holiday Cravings (@HolidayCravings) 27 августа 2017 г.
Beachy Head evacuated as mist feared to be #chlorine gas leaves holidaymakers with breathing problems & burning eyeshttps://t.co/1cuAxB12kK— Ian Wilkie (@Wilkmaster) 27 августа 2017 г.
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