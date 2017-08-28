В Архангельске водитель Skoda насмерть сбил двух женщин

В Архангельске иномарка насмерть сбила женщину и ее
19-летнюю дочь, водитель скрылся с места ДТП.
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Инцидент произошел около 21:30 на регулируемом пешеходном переходе. 45-летняя женщина и ее 19-летняя дочь попали под колеса Skoda Yeti и скончались от полученных травм.
По словам очевидцев, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Мужчина скрылся с места аварии, но вскоре был задержан.
Водителя проверят на наличие алкоголя в крови. Обстоятельства ДТП выясняются, передает ТАСС.
По словам очевидцев, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Мужчина скрылся с места аварии, но вскоре был задержан.
Водителя проверят на наличие алкоголя в крови. Обстоятельства ДТП выясняются, передает ТАСС.
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