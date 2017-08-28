Волкер пригрозил России изоляцией из-за конфликта в Донбассе

Российско-американские отношения будут «хромать» до тех пор, пока не будет разрешена украинская проблема, считает спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
По словам Волкера, Россия хочет «заморозить» ситуацию в Донбассе, но в таком случае Москве, считает Волкер, придется смириться с международной изоляцией.
Курт Волкер спецпредставитель США по Украине: «Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России».
Также он рассказал, что в Вашингтоне «всерьез обсуждают» возможность отправки Киеву летальных оборонительных вооружений. При этом, отметил дипломат, последнее слово в этом вопросе останется за президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
Курт Волкер спецпредставитель США по Украине: «Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России».
Также он рассказал, что в Вашингтоне «всерьез обсуждают» возможность отправки Киеву летальных оборонительных вооружений. При этом, отметил дипломат, последнее слово в этом вопросе останется за президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
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