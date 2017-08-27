Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Динамо»

«Краснодар» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Фёдор Смолов (27-я и 60-я минуты).
«Краснодар» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.
Также в воскресенье ЦСКА проиграл с минимальным счетом «Ахмату», а «Спартак» сыграл вничью 0:0 с хабаровским СКА. Матч между «Зенитом» и «Ростовом» в Петербурге также завершился со счетом 0:0.
Питерский клуб с 20 очками лидирует в турнирной таблице, ростовчане идут третьими, «Краснодар» — на четвертой строчке.
«Краснодар» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.
Матч окончен! «Краснодар» одержал уверенную победу над «Динамо», благодаря дублю Федора Смолова!#КраснодарДинамо 2:0 pic.twitter.com/FGo1lHu9mD— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 августа 2017 г.
Также в воскресенье ЦСКА проиграл с минимальным счетом «Ахмату», а «Спартак» сыграл вничью 0:0 с хабаровским СКА. Матч между «Зенитом» и «Ростовом» в Петербурге также завершился со счетом 0:0.
Все, 0:0. Матч окончен #ЗенитРостов pic.twitter.com/P2FwOyidcL— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 27 августа 2017 г.
Питерский клуб с 20 очками лидирует в турнирной таблице, ростовчане идут третьими, «Краснодар» — на четвертой строчке.
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