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  • 27.08, 22:32

    Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Динамо»

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    • Фото РИА Новости, Виталий Тимкив
    Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Динамо»

    Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Динамо»

    Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Динамо»
  • Фото РИА Новости, Виталий Тимкив

    • «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в домашнем матче восьмого тура чемпионата России по футболу.

    Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль оформил Фёдор Смолов (27-я и 60-я минуты).

    «Краснодар» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей.


    Также в воскресенье ЦСКА проиграл с минимальным счетом «Ахмату», а «Спартак» сыграл вничью 0:0 с хабаровским СКА. Матч между «Зенитом» и «Ростовом» в Петербурге также завершился со счетом 0:0.


    Питерский клуб с 20 очками лидирует в турнирной таблице, ростовчане идут третьими, «Краснодар» — на четвертой строчке.

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