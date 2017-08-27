Интердевочка
Недоступно в Вашей стране
Интердевочка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.08, 00:02

    Номер Elle с женой Макрона на обложке побил 10-летний рекорд продаж

    3 комментария
    Номер Elle с женой Макрона на обложке побил <nobr>10-летний</nobr> рекорд продаж

    Номер Elle с женой Макрона на обложке побил 10-летний рекорд продаж

    Номер Elle с женой Макрона на обложке побил <nobr>10-летний</nobr> рекорд продаж
  • Фото Associated Press © 2017, Axel Schmidt

    • Номер известного женского журнала Elle, посвященного Брижит Макрон, стал самым продаваемым выпуском этого издания за последние 10 лет.

    Номер Elle с эксклюзивным интервью супруги президента Франции и ее фото на обложке вышел 18 июля. По всему миру продано уже более 530 тысяч экземпляров, а в Интернете беседу с первой леди прочитали более 30 млн человек, передает ТАСС.


    Макрон в интервью рассказала историю своей любви с нынешним президентом Франции, рассказала о первых днях в Елисейском дворце и заявила, что при ней роль и функции первой леди, а также расходы на ее деятельность будут закреплены в специальной хартии.

    Отмечается, что номер с Бриджит Макрон имел успех не только во Франции, но и в других странах, в особенности в США и Германии.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru