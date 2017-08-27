Номер Elle с женой Макрона на обложке побил 10-летний рекорд продаж

Номер известного женского журнала Elle, посвященного Брижит Макрон, стал самым продаваемым выпуском этого издания за последние 10 лет.
Номер Elle с эксклюзивным интервью супруги президента Франции и ее фото на обложке вышел 18 июля. По всему миру продано уже более 530 тысяч экземпляров, а в Интернете беседу с первой леди прочитали более 30 млн человек, передает ТАСС.
Макрон в интервью рассказала историю своей любви с нынешним президентом Франции, рассказала о первых днях в Елисейском дворце и заявила, что при ней роль и функции первой леди, а также расходы на ее деятельность будут закреплены в специальной хартии.
Отмечается, что номер с Бриджит Макрон имел успех не только во Франции, но и в других странах, в особенности в США и Германии.
Revista Elle bate recorde de vendas em edição com Brigitte Macron https://t.co/rxKAOpXFnr pic.twitter.com/ublj2IZLdS— A TARDE (@atarde) 27 августа 2017 г.
Макрон в интервью рассказала историю своей любви с нынешним президентом Франции, рассказала о первых днях в Елисейском дворце и заявила, что при ней роль и функции первой леди, а также расходы на ее деятельность будут закреплены в специальной хартии.
Отмечается, что номер с Бриджит Макрон имел успех не только во Франции, но и в других странах, в особенности в США и Германии.
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