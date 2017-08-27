Пожар в покрасочном цехе «Уралвагонзавода» потушили

Пожарные справились с огнем в одном из цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.
Пожар произошел в лакокрасочном цехе покраски продукции гражданского назначения. Его площадь составила 70 кв. метров.
Потушить огонь удалось около 21:30. Погибших и пострадавших нет, сообщил ТАСС советник генерального директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калиниченко.
Причины ЧП не выяснены. На предприятии будет проведено расследование.
Потушить огонь удалось около 21:30. Погибших и пострадавших нет, сообщил ТАСС советник генерального директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калиниченко.
Причины ЧП не выяснены. На предприятии будет проведено расследование.
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