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  • 27.08, 22:32

    Пожар в покрасочном цехе «Уралвагонзавода» потушили

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    Пожар в покрасочном цехе «Уралвагонзавода» потушили

    Пожар в покрасочном цехе «Уралвагонзавода» потушили

    Пожарные справились с огнем в одном из цехов «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

    Пожар произошел в лакокрасочном цехе покраски продукции гражданского назначения. Его площадь составила 70 кв. метров.

    Потушить огонь удалось около 21:30. Погибших и пострадавших нет, сообщил ТАСС советник генерального директора «Уралвагонзавода» Дмитрий Калиниченко.

    Причины ЧП не выяснены. На предприятии будет проведено расследование.

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