Тимошенко примерила образ Матери драконов из «Игры престолов»

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предстала с новой прической
а-ля Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».
Новую прическу политик «выгуляла» на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев. Тимошенко заправила распущенные волосы за уши, сделав акцент на спускающихся по вискам косичках.
В соцсетях Юлию Тимошенко уже сравнили с героиней культового сериала «Игра престолов» — Матерью драконов Дейенерис Таргариен, сообщает сайт «Комсомольской правды».
В прошлом году лидер «Батькивщины» также поменяла прическу, отказавшись от привычной косы вокруг головы в пользу распущенных волос. Тимошенко объяснила, что таким образом хочет стать более женственной.
В соцсетях Юлию Тимошенко уже сравнили с героиней культового сериала «Игра престолов» — Матерью драконов Дейенерис Таргариен, сообщает сайт «Комсомольской правды».
В прошлом году лидер «Батькивщины» также поменяла прическу, отказавшись от привычной косы вокруг головы в пользу распущенных волос. Тимошенко объяснила, что таким образом хочет стать более женственной.
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