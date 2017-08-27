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  • 28.08, 00:03

    Тимошенко примерила образ Матери драконов из «Игры престолов»

    1 комментарий
    Тимошенко примерила образ Матери драконов из «Игры престолов»

    Тимошенко примерила образ Матери драконов из «Игры престолов»

    Тимошенко примерила образ Матери драконов из «Игры престолов»
  • Фото: oleksiy.zakharchenko /facebook.com

    • Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко предстала с новой прической а-ля Дейенерис Таргариен из «Игры престолов».

    Новую прическу политик «выгуляла» на мероприятии по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев. Тимошенко заправила распущенные волосы за уши, сделав акцент на спускающихся по вискам косичках.

    В соцсетях Юлию Тимошенко уже сравнили с героиней культового сериала «Игра престолов» — Матерью драконов Дейенерис Таргариен, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    В прошлом году лидер «Батькивщины» также поменяла прическу, отказавшись от привычной косы вокруг головы в пользу распущенных волос. Тимошенко объяснила, что таким образом хочет стать более женственной.

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