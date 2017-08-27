Американская Freedom House обозначила Украину на карте без Крыма

У мене немає слів. Одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House на карті прикріпила Крим Росії. Особливий… Опубликовано Volodymyr Ariev 27 августа 2017 г.

Карта содержится в докладе организации, посвященному уровню состояния демократии в разных странах мира. При этом Крым обозначен территорией, не являющейся частью Украины.На карте уровень состояния демократии в России обозначен фиолетовым цветом, а на Украине — желтым. Крым на карте также окрашен в фиолетовый цвет. В связи с этим глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сделал вывод, что правозащитная организация признала Крым российской территорией.: «Одна из самых известных правозащитных организаций, Freedom House, на карте прикрепила Крым России. Особый цинизм ситуации придает название доклада — „Двойные угрозы глобальной демократии“».Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Тогда 96,77% населения полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.