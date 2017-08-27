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  • 27.08, 22:32

    Американская Freedom House обозначила Украину на карте без Крыма

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    Американская Freedom House обозначила Украину на карте без Крыма

    Американская Freedom House обозначила Украину на карте без Крыма

    Одна из главных правозащитных организаций США Freedom House опубликовала мировую карту, на которой Крым отделен от Украины.

    Карта содержится в докладе организации, посвященному уровню состояния демократии в разных странах мира. При этом Крым обозначен территорией, не являющейся частью Украины.

    На карте уровень состояния демократии в России обозначен фиолетовым цветом, а на Украине — желтым. Крым на карте также окрашен в фиолетовый цвет. В связи с этим глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сделал вывод, что правозащитная организация признала Крым российской территорией.

    Владимир Арьев: «Одна из самых известных правозащитных организаций, Freedom House, на карте прикрепила Крым России. Особый цинизм ситуации придает название доклада — „Двойные угрозы глобальной демократии“».

    У мене немає слів. Одна з найвідоміших правозахисних організацій Freedom House на карті прикріпила Крим Росії. Особливий…

    Опубликовано Volodymyr Ariev 27 августа 2017 г.


    Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Тогда 96,77% населения полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

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