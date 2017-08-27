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  • 27.08, 22:32

    Россиянин пострадал при взрыве гидроцикла в Черногории

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    Россиянин пострадал при взрыве гидроцикла в Черногории

    Россиянин пострадал при взрыве гидроцикла в Черногории

    Гражданин России получил серьезные травмы при взрыве гидроцикла в пригороде Герцег-Нови в Черногории. Вместе с ним пострадал местный житель.

    Как передает РИА Новости, россиянин 1963 года рождения и черногорец пытались днем отремонтировать водный мотоцикл в месте впадения реки Суторина в Адриатическое море. По версии полиции, произошло короткое замыкание, а затем взрыв, который отбросил мужчин на несколько метров на стоявший рядом катер.

    Сообщается, что россиянин получил перелом нескольких ребер и правой бедренной кости. Жителя Герцег-Нови, которому медики наложили швы на рассеченный при происшествии подбородок, отпустили из больницы домой.

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