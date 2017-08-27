Россиянин пострадал при взрыве гидроцикла в Черногории

Гражданин России получил серьезные травмы при взрыве гидроцикла в пригороде
Герцег-Нови в Черногории. Вместе с ним пострадал местный житель.
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Как передает РИА Новости, россиянин 1963 года рождения и черногорец пытались днем отремонтировать водный мотоцикл в месте впадения реки Суторина в Адриатическое море. По версии полиции, произошло короткое замыкание, а затем взрыв, который отбросил мужчин на несколько метров на стоявший рядом катер.
Сообщается, что россиянин получил перелом нескольких ребер и правой бедренной кости. Жителя Герцег-Нови, которому медики наложили швы на рассеченный при происшествии подбородок, отпустили из больницы домой.
Сообщается, что россиянин получил перелом нескольких ребер и правой бедренной кости. Жителя Герцег-Нови, которому медики наложили швы на рассеченный при происшествии подбородок, отпустили из больницы домой.
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