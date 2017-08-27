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  • 27.08, 21:02

    Цех загорелся на оборонном предприятии «Уралвагонзавод»

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    Цех загорелся на оборонном предприятии «Уралвагонзавод»

    Цех загорелся на оборонном предприятии «Уралвагонзавод»

    Покрасочный цех загорелся в воскресенье вечером на оборонном предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Как сообщил источник в экстренных службах региона, площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров.

    Как уточнил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, борьбу с огнем вели 9 единиц техники и 40 человек. В 20:20 мск пожар удалось локализовать.

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