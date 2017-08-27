Цех загорелся на оборонном предприятии «Уралвагонзавод»

Покрасочный цех загорелся в воскресенье вечером на оборонном предприятии «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.
Как сообщил источник в экстренных службах региона, площадь возгорания составила порядка 80 квадратных метров.
Как уточнил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, борьбу с огнем вели 9 единиц техники и 40 человек. В 20:20 мск пожар удалось локализовать.
Как уточнил РИА Новости представитель Сибирского регионального центра МЧС РФ, борьбу с огнем вели 9 единиц техники и 40 человек. В 20:20 мск пожар удалось локализовать.
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