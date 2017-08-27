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  • 27.08, 19:31

    Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН

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    Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН

    Израиль пригрозил прекратить финансировать ООН

    Замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели заявила, что ее страна не потерпит предвзятого отношения со стороны ООН. По ее словам, об этом будет заявлено генсеку организации Антониу Гутеррешу, который прибудет в Израиль с первым визитом.

    Ципи Хотовели: «Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время непосредственно вынести этот вопрос на стол (переговоров) и однозначно взяться за его решение».

    По словам Хотовели, если позиция ООН не поменяется, то организация потеряет поддержку и финансирование со стороны Израиля и других стран. Замглавы МИД Израиля напомнила, что ранее предвзятое отношение к Израилю отказались терпеть США, передает РИА Новости.

    Хотовели уточнила, что внимание на встрече с Гутеррешем будет сконцентрировано на вопросе укрепления миссии ООН в Ливане.

    Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила о намерении добиваться изменения мандата миссии ООН в Ливане, созданной для наблюдения за выполнением режима прекращения огня с Израилем. В частности, она настаивала, чтобы военнослужащие ООН приняли меры в отношении ливанской группировки «Хезболла», которую США считают террористической.

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