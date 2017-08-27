Полиция выяснила настоящее имя зачинщика резни в Турку

Полиция Финляндии установила имя и возраст гражданина Марокко, зарезавшего в городе Турку двоих человек и ранившего еще восьмерых.
В заявлении стражей порядка сообщается, что главный подозреваемый родился в Марокко в 1994 году. Его настоящее имя полиция пока не разглашает. Эти сведения были получены благодаря международному сотрудничеству правоохранителей.
Выяснилось, что исполнитель теракта предоставил властям Финляндии неверную информацию о своем имени и возрасте, когда прибыл в страну в 2016 году. Руководитель следственной группы Криста Гранрот отметила, что подозреваемый допрошен, он согласился сотрудничать со следствием, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что подозреваемый в терроризме — это 18-летний Абдеррахман Мешках. Он интересовался, как вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство».
18 августа в финском Турку выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье «Терроризм». В рамках этого дела были отпущены трое из семи задержанных.
Выяснилось, что исполнитель теракта предоставил властям Финляндии неверную информацию о своем имени и возрасте, когда прибыл в страну в 2016 году. Руководитель следственной группы Криста Гранрот отметила, что подозреваемый допрошен, он согласился сотрудничать со следствием, сообщает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что подозреваемый в терроризме — это 18-летний Абдеррахман Мешках. Он интересовался, как вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство».
18 августа в финском Турку выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье «Терроризм». В рамках этого дела были отпущены трое из семи задержанных.
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