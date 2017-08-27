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  • 27.08, 19:31

    Полиция выяснила настоящее имя зачинщика резни в Турку

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    Полиция выяснила настоящее имя зачинщика резни в Турку

    Полиция выяснила настоящее имя зачинщика резни в Турку

    Полиция выяснила настоящее имя зачинщика резни в Турку
  • Фото Associated Press © 2017, Roni Lehti

    • Полиция Финляндии установила имя и возраст гражданина Марокко, зарезавшего в городе Турку двоих человек и ранившего еще восьмерых.

    В заявлении стражей порядка сообщается, что главный подозреваемый родился в Марокко в 1994 году. Его настоящее имя полиция пока не разглашает. Эти сведения были получены благодаря международному сотрудничеству правоохранителей.

    Выяснилось, что исполнитель теракта предоставил властям Финляндии неверную информацию о своем имени и возрасте, когда прибыл в страну в 2016 году. Руководитель следственной группы Криста Гранрот отметила, что подозреваемый допрошен, он согласился сотрудничать со следствием, сообщает «Интерфакс».

    смотретьРезню в городе Турку финская полиция квалифицировала как теракт
    Резню в городе Турку финская полиция квалифицировала как теракт
    Ранее сообщалось, что подозреваемый в терроризме — это 18-летний Абдеррахман Мешках. Он интересовался, как вступить в запрещенную в РФ террористическую группировку «Исламское государство».

    18 августа в финском Турку выходец из Марокко напал с ножом на прохожих. Погибли две женщины, еще восемь человек были ранены. Полиция подтвердила, что нападение в Турку расследуется по статье «Терроризм». В рамках этого дела были отпущены трое из семи задержанных.

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