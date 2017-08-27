Новые американские санкции ударили по лояльным США россиянам и европейцам

Американское посольство, приостановившее собеседования и выдачу виз, — символ состояния отношений России и США. Госдеп официально объясняет это тем, что дипломатический корпус сокращен до 455 человек и они не справляются. Неофициально тот же Госдеп говорит: на территории России не российские власти должны определять, чем и сколько американцы заняты в этой стране.
И это уже что-то новое. Ведь до сих пор, чем холоднее были отношения, тем охотнее американцы давали визы — и при Буше-младшем, и при Обаме, как бы демонстрируя: мы против русских вообще ничего не имеем, приезжайте, научитесь, как жить. Теперь тот самый просвещаемый россиянин уже — персона нон грата.
Сергей Лавров говорит, что это очередная пакость, средний россиянин — что не очень-то и хотелось, что американцы эгоцентричны и не могут понять: консульские сложности расстроят как раз тех, кто к Америке весьма лоялен.
Максим Кононенко, журналист, публицист: «Эти санкции бьют по людям, которые ездят в Америку. Это довольно просвещенные туристы, потому что это не те, кто ездит в Турцию. Это бьет по студентам, которые ездят туда учиться. Это бьет по IT-сектору очень сильно и по бизнесу».
И это уже обмен любезностями: американцы перед Новым годом выслали 35 российских дипломатов и арестовали посольские дачи — Москва промолчала и пригласила их дипломатов на елку. Американцы ввели новые санкции — Москва все-таки арестовала их дачу в Серебряном Бору и потребовала сократить штат посольства.
И лейтмотив лета — антироссийские санкции могут поссорить США с Евросоюзом, потому что американцы даже не подумали посоветоваться, нанося отдельный удар по газопроводу «Северный поток — 2», в который уже вложились немецкие концерны.
Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: «Есть отдельный параграф, посвященный проекту „Северный поток — 2“. И отдельно расписывается, насколько он плох. Что он плох для США, он плох для Европы, он плох для всех. А следующий параграф говорит, что администрация должна заниматься работой в направлении поставки американских энергоносителей на европейский рынок. Открытым текстом говорится: для создания американских рабочих мест».
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Принятый США закон ясно показывает, что они преследуют свои экономические интересы — и мы считаем, что это неприемлемо, — и агрессивно увязывают вопросы внешней политики и американские экономические интересы, заявляя о своем желании вытеснить российский газ с европейского рынка. Мы с этим никак не можем согласиться».
Алексис Родзянко, глава Американской торговой палаты в РФ: «Был расчет: вот мы хотим Европе помочь стать более независимой от „злых русских“. А Европа это совершенно по-другому поняла. Это когда начинают заниматься внешней политикой и дипломатией люди, которые этим не занимаются. Мне кажется, большого, глубокого мышления и понимания другой стороны там не было».
Штефан Дюрр, фермер из Воронежской области: «Эти санкции — это просто какой-то идиотизм, мне кажется. И страдали от этого все, российские предприятия в меньшей степени, европейские — в большей. Их точку зрения я понимаю — хорошо, что санкции, да».
Штефан — тот самый западный немец с российским гражданством, который предложил идею ответа три года назад: продуктовые контрсанкции. Его логика была чисто немецкой: вы должны показать, что игры в одни ворота не будет. Вы должны показать Европе, что значит идти на поводу у американцев. Вам будет непросто, но вы научитесь жить на свои. Он знал, что говорил, потому что его ферма — под Воронежем. И знал, что переживет, — потому что хочет и умеет работать. Сегодня уверяет: в Европе ваш сигнал отлично поняли.
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели».
Сергей Лавров говорит, что это очередная пакость, средний россиянин — что не очень-то и хотелось, что американцы эгоцентричны и не могут понять: консульские сложности расстроят как раз тех, кто к Америке весьма лоялен.
Максим Кононенко, журналист, публицист: «Эти санкции бьют по людям, которые ездят в Америку. Это довольно просвещенные туристы, потому что это не те, кто ездит в Турцию. Это бьет по студентам, которые ездят туда учиться. Это бьет по IT-сектору очень сильно и по бизнесу».
И это уже обмен любезностями: американцы перед Новым годом выслали 35 российских дипломатов и арестовали посольские дачи — Москва промолчала и пригласила их дипломатов на елку. Американцы ввели новые санкции — Москва все-таки арестовала их дачу в Серебряном Бору и потребовала сократить штат посольства.
И лейтмотив лета — антироссийские санкции могут поссорить США с Евросоюзом, потому что американцы даже не подумали посоветоваться, нанося отдельный удар по газопроводу «Северный поток — 2», в который уже вложились немецкие концерны.
Владимир Чижов, постоянный представитель РФ при ЕС: «Есть отдельный параграф, посвященный проекту „Северный поток — 2“. И отдельно расписывается, насколько он плох. Что он плох для США, он плох для Европы, он плох для всех. А следующий параграф говорит, что администрация должна заниматься работой в направлении поставки американских энергоносителей на европейский рынок. Открытым текстом говорится: для создания американских рабочих мест».
Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Принятый США закон ясно показывает, что они преследуют свои экономические интересы — и мы считаем, что это неприемлемо, — и агрессивно увязывают вопросы внешней политики и американские экономические интересы, заявляя о своем желании вытеснить российский газ с европейского рынка. Мы с этим никак не можем согласиться».
Алексис Родзянко, глава Американской торговой палаты в РФ: «Был расчет: вот мы хотим Европе помочь стать более независимой от „злых русских“. А Европа это совершенно по-другому поняла. Это когда начинают заниматься внешней политикой и дипломатией люди, которые этим не занимаются. Мне кажется, большого, глубокого мышления и понимания другой стороны там не было».
Штефан Дюрр, фермер из Воронежской области: «Эти санкции — это просто какой-то идиотизм, мне кажется. И страдали от этого все, российские предприятия в меньшей степени, европейские — в большей. Их точку зрения я понимаю — хорошо, что санкции, да».
Штефан — тот самый западный немец с российским гражданством, который предложил идею ответа три года назад: продуктовые контрсанкции. Его логика была чисто немецкой: вы должны показать, что игры в одни ворота не будет. Вы должны показать Европе, что значит идти на поводу у американцев. Вам будет непросто, но вы научитесь жить на свои. Он знал, что говорил, потому что его ферма — под Воронежем. И знал, что переживет, — потому что хочет и умеет работать. Сегодня уверяет: в Европе ваш сигнал отлично поняли.
Подробности — в видеоматериале программы «Итоги недели».
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