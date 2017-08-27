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  • 27.08, 21:01
    «Украина превратилась в подстилку»: Азаров прокомментировал парад НАТО в Киеве. Киев, НАТО, торжества и праздники, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Украина превратилась в подстилку»: Азаров прокомментировал парад НАТО в Киеве

    «Украина превратилась в подстилку»: Азаров прокомментировал парад НАТО в Киеве

    1 комментарий
    «Украина превратилась в подстилку»: Азаров прокомментировал парад НАТО в Киеве

    «Украина превратилась в подстилку»: Азаров прокомментировал парад НАТО в Киеве

    «Украина превратилась в подстилку»: Азаров прокомментировал парад НАТО в Киеве

      Украина несется по европейскому автобану, освободившись от «империи зла». Как результат — Порошенко принимает парад ко Дню независимости Украины, а на плацу оказываются иностранные войска.

      День незалежности во Львове отметили соревнованиями по боевому гопаку: казацкая удаль на страх москалям. Впрочем, здесь вытанцовывается этакий исторический кульбит. Западная — или, по версии бандеровцев, истинная — Украина во времена Запорожской Сечи была под польской короной, а значит — заклятым врагом казаков. Но на Украине сейчас многое поставлено с ног на уши.

      Впервые со времен фашистской оккупации по Крещатику шли иностранные войска. Военные НАТО из Америки, Канады, Польши, Литвы. От Бессарабки к Днепру, на северо-восток, в сторону Москвы. И президент Порошенко в каждом абзаце праздничной речи поминал Россию недобрым словом.

      Пётр Порошенко: «Есть такая поговорка: собака лает, а караван, наш украинский караван, — идет. Дорога у нас одна — в Европейский союз и НАТО. Десять тысяч украинских жизней — на совести Кремля. Вовек не забудем и не простим! Это уже не первый раз, когда Москва пытается подавить украинскую независимость».

      Командующий парадом разъезжал на американском Humvee. Флаги НАТО, Евросоюза и США вздымались едва ли не выше украинского прапора.

      Николай Азаров: «Все это бутафория, рассчитанная исключительно на внутриполитический эффект. Чтобы рядовой украинец, не очень отягощенный, так сказать, мыслительной деятельностью, увидев там каких-то знаменосцев из Америки, считал: Америка с нами. Не Америка с нами, а Украина превратилась в подстилку, если так можно выразиться, для реализации каких-то американских целей».

      То, что украинские политики называют «незалежностью», стало предметом торга. А поскольку Киев уже дважды крупно провинился перед Вашингтоном, он готов отдать товар по бросовой цене. Сначала Порошенко поставил не на ту лошадку, поддержав Клинтон. Трампу это не понравилось. А сейчас — новый скандал, связанный с поставкой ракетных двигателей Северной Корее.

      Подробности — в видеоматериале.

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