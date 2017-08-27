Ты не поверишь!
ТВ-Эфир
Ты не поверишь!
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.08, 21:01
    Жители Дагестана молят о спасении внуков из плена ИГИЛ. Дагестан, дети и подростки, Ирак, Исламское государство, Чечня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖители Дагестана молят о спасении внуков из плена ИГИЛ

    Жители Дагестана молят о спасении внуков из плена ИГИЛ

    комментировать
    Жители Дагестана молят о спасении внуков из плена ИГИЛ

    Жители Дагестана молят о спасении внуков из плена ИГИЛ

    Жители Дагестана молят о спасении внуков из плена ИГИЛ

      В Грозный из Ирака привезли маленьких детей, уставших от войны и плачущих от страха. Их вернули таким же плачущим и уставшим от ожидания бабушкам и дедушкам.

      Малышей увезли из России отцы и матери туда, где война. Их родители ушли в ИГИЛ, запрещенную в России организацию.

      Съемочная группа НТВ побывала в Дагестане — это лишь одна из российских республик, откуда игиловцы вербовали себе живую силу.

      Проповедники ненависти обманом выманили в Сирию и Ирак целые семьи вместе с детьми. Говорят, что их количество больше, чем официальные цифры. Жителям Дагестана остается лишь молиться о том, чтобы их близкие вернулись.

      Бабушка рассказывает очень буднично: когда убили зятя, дочь с детьми отправили в дом вдов. Когда умерла дочь, отдали малышей другому игиловцу. Бабушка перебирает игрушки и не хочет верить, что могла порваться последняя ниточка, которая связывала с внуками, — звонки того самого игиловца, судя по выговору, таджика, которому отдали их на воспитание.

      Подробнее — в материале программы «Итоги недели».

      Новости по теме

      Борьба с «Исламским государством»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru