Жители Дагестана молят о спасении внуков из плена ИГИЛ

В Грозный из Ирака привезли маленьких детей, уставших от войны и плачущих от страха. Их вернули таким же плачущим и уставшим от ожидания бабушкам и дедушкам.
Малышей увезли из России отцы и матери туда, где война. Их родители ушли в ИГИЛ, запрещенную в России организацию.
Съемочная группа НТВ побывала в Дагестане — это лишь одна из российских республик, откуда игиловцы вербовали себе живую силу.
Проповедники ненависти обманом выманили в Сирию и Ирак целые семьи вместе с детьми. Говорят, что их количество больше, чем официальные цифры. Жителям Дагестана остается лишь молиться о том, чтобы их близкие вернулись.
Бабушка рассказывает очень буднично: когда убили зятя, дочь с детьми отправили в дом вдов. Когда умерла дочь, отдали малышей другому игиловцу. Бабушка перебирает игрушки и не хочет верить, что могла порваться последняя ниточка, которая связывала с внуками, — звонки того самого игиловца, судя по выговору, таджика, которому отдали их на воспитание.
Подробнее — в материале программы «Итоги недели».
Съемочная группа НТВ побывала в Дагестане — это лишь одна из российских республик, откуда игиловцы вербовали себе живую силу.
Проповедники ненависти обманом выманили в Сирию и Ирак целые семьи вместе с детьми. Говорят, что их количество больше, чем официальные цифры. Жителям Дагестана остается лишь молиться о том, чтобы их близкие вернулись.
Бабушка рассказывает очень буднично: когда убили зятя, дочь с детьми отправили в дом вдов. Когда умерла дочь, отдали малышей другому игиловцу. Бабушка перебирает игрушки и не хочет верить, что могла порваться последняя ниточка, которая связывала с внуками, — звонки того самого игиловца, судя по выговору, таджика, которому отдали их на воспитание.
Подробнее — в материале программы «Итоги недели».
Комментарии