Шварценеггер покатал больного ребенка на личном танке: видео

Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер исполнил мечту
15-летнего Логана Декера, страдающего от муковисцидоза.
Как сообщает сайт Вести.Ru, Шварценеггер прокатил подростка на своем танке M47 Patton. Встреча состоялась благодаря фонду Make-A-Wish («Загадай желание»), который оказывает поддержку детям и подросткам, испытывающим серьезные проблемы со здоровьем.
Отмечается, что Шварценеггер не только пообщался с Логаном и покатался с ним на танке, но и оставил на его футболке автограф.
Танк M47 Patton был приобретен актером у австрийских властей для личных нужд за 1,4 миллиона долларов. Для использования тяжелой машины Шварценеггеру даже пришлось проложить к своему ранчо в Калифорнии специальную дорогу.
Отмечается, что Шварценеггер не только пообщался с Логаном и покатался с ним на танке, но и оставил на его футболке автограф.
Танк M47 Patton был приобретен актером у австрийских властей для личных нужд за 1,4 миллиона долларов. Для использования тяжелой машины Шварценеггеру даже пришлось проложить к своему ранчо в Калифорнии специальную дорогу.
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