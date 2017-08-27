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  • 27.08, 19:31

    Шварценеггер покатал больного ребенка на личном танке: видео

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    Шварценеггер покатал больного ребенка на личном танке: видео

    Шварценеггер покатал больного ребенка на личном танке: видео

    Шварценеггер покатал больного ребенка на личном танке: видео

    Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер исполнил мечту 15-летнего Логана Декера, страдающего от муковисцидоза.

    Как сообщает сайт Вести.Ru, Шварценеггер прокатил подростка на своем танке M47 Patton. Встреча состоялась благодаря фонду Make-A-Wish («Загадай желание»), который оказывает поддержку детям и подросткам, испытывающим серьезные проблемы со здоровьем.



    Отмечается, что Шварценеггер не только пообщался с Логаном и покатался с ним на танке, но и оставил на его футболке автограф.

    Танк M47 Patton был приобретен актером у австрийских властей для личных нужд за 1,4 миллиона долларов. Для использования тяжелой машины Шварценеггеру даже пришлось проложить к своему ранчо в Калифорнии специальную дорогу.

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