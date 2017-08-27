Рейтинг одобрения Трампа в США упал до рекордно низких 34%

Демократия — национальное достояние, но экспорт традиционных американских ценностей надо прекращать, особенно туда, где их не ждут, особенно — под прицелом ракет и санкций. С такими, по сути, революционными тезисами Дональд Трамп обратился к стране и армии. Но ни отступником, ни реформатором Трамп пока не стал.
Сразу после провозглашения новой военной политики невмешательства во внутренние дела других стран американский президент передумал уходить из Афганистана и наоборот отправляет туда дополнительный контингент — еще около 5 тысяч человек в дополнение к имеющимися девяти.
Еще вчера Трамп называл Афганистан глупой тратой денег, времени и жизней. Сегодня, по его словам, американский народ, раздосадованный внутренними неурядицами, устал не от войны, а от войны без побед.
В сражении с призраками и монументами американской Гражданской войны при Шарлоттсвилле пауза, но не затишье — диалог сторон на грани нового нервного срыва. Памятники раздора — Роберту Ли и Томасу Джексону — тихо сносят глубокой ночью или прячут в черный полиэтилен.
Сказать американцу, что победоносная война — а других они не знают — проиграна, — страшная обида и оскорбление. Это один из постулатов американской исключительности: «США не развязывают войны, они их заканчивают». В последние месяцы загнанный в угол верховный главнокомандующий судорожно искал, где бы закончить. Врагов найти не проблема, особенно когда президент пообещал «вернуть Америке величие и славу».
Сирия, Ирак, Венесуэла, Китай — Трамп грозил каждому. Опаснее всего вышло с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для того обещание стереть в порошок Америку — основа государства. Угрозы с уточнением, у кого больше ярости и огня, и пугающая инфографика сменились в итоге карикатурными ударами и комиксами. Но спокойнее от этого не стало.
Рейтинг одобрения президента Трампа на этом фоне упал до рекордно низкой и тревожной отметки в 34%. Не одобряет при этом его действия 61% опрошенных американцев.
Чаще, чем отбиваться от нападок и обвинений, Трампу приходится искать замену бесконечно уходящим членам так и не сформированной за это время полноценной команды. Президент США почти ежемесячно теряет кого-то из близкого круга: экс-советник по нацбезопасности Флинн, консультант Манафорт. Недавние потери — пресс-секретарь Спайсер и руководитель департамента по коммуникациям Скарамуччи, который проработал всего 10 дней. Единомышленников почти не осталось, а после ухода главного стратега Белого дома и друга Стива Бэннона Трампу особо и поговорить больше не с кем.
Тони Шварц, соавтор книги Трампа «Искусство заключать сделки»: «Он избавился от всех потенциальных союзников — бизнесменов, генеральных директоров компаний. Он отказался от услуг стратега Белого дома Бэннона. Он оттолкнул немало членов Конгресса даже в своей собственной партии. Где хоть какие-то возможности для выживания?»
Сейчас снова самая обсуждаемая — тема импичмента: уйдет сам в сентябре или «уйдут» до конца года? Из-за Дональда Трампа хаос и в Белом доме, и в стране. С этим согласны даже многие однопартийцы. Предсказавший на основе статистики и математики победы всех последних президентов Аллан Лихтман сейчас почти гарантирует Трампу импичмент.
Алан Лихтман: «Не скажу, что импичмент уже на пороге, но я скажу так: он приближается. И он наступит тогда, когда республиканцы поймут, что за их политическое существование отвечает именно этот человек».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
Еще вчера Трамп называл Афганистан глупой тратой денег, времени и жизней. Сегодня, по его словам, американский народ, раздосадованный внутренними неурядицами, устал не от войны, а от войны без побед.
В сражении с призраками и монументами американской Гражданской войны при Шарлоттсвилле пауза, но не затишье — диалог сторон на грани нового нервного срыва. Памятники раздора — Роберту Ли и Томасу Джексону — тихо сносят глубокой ночью или прячут в черный полиэтилен.
Сказать американцу, что победоносная война — а других они не знают — проиграна, — страшная обида и оскорбление. Это один из постулатов американской исключительности: «США не развязывают войны, они их заканчивают». В последние месяцы загнанный в угол верховный главнокомандующий судорожно искал, где бы закончить. Врагов найти не проблема, особенно когда президент пообещал «вернуть Америке величие и славу».
Сирия, Ирак, Венесуэла, Китай — Трамп грозил каждому. Опаснее всего вышло с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для того обещание стереть в порошок Америку — основа государства. Угрозы с уточнением, у кого больше ярости и огня, и пугающая инфографика сменились в итоге карикатурными ударами и комиксами. Но спокойнее от этого не стало.
Рейтинг одобрения президента Трампа на этом фоне упал до рекордно низкой и тревожной отметки в 34%. Не одобряет при этом его действия 61% опрошенных американцев.
Чаще, чем отбиваться от нападок и обвинений, Трампу приходится искать замену бесконечно уходящим членам так и не сформированной за это время полноценной команды. Президент США почти ежемесячно теряет кого-то из близкого круга: экс-советник по нацбезопасности Флинн, консультант Манафорт. Недавние потери — пресс-секретарь Спайсер и руководитель департамента по коммуникациям Скарамуччи, который проработал всего 10 дней. Единомышленников почти не осталось, а после ухода главного стратега Белого дома и друга Стива Бэннона Трампу особо и поговорить больше не с кем.
Тони Шварц, соавтор книги Трампа «Искусство заключать сделки»: «Он избавился от всех потенциальных союзников — бизнесменов, генеральных директоров компаний. Он отказался от услуг стратега Белого дома Бэннона. Он оттолкнул немало членов Конгресса даже в своей собственной партии. Где хоть какие-то возможности для выживания?»
Сейчас снова самая обсуждаемая — тема импичмента: уйдет сам в сентябре или «уйдут» до конца года? Из-за Дональда Трампа хаос и в Белом доме, и в стране. С этим согласны даже многие однопартийцы. Предсказавший на основе статистики и математики победы всех последних президентов Аллан Лихтман сейчас почти гарантирует Трампу импичмент.
Алан Лихтман: «Не скажу, что импичмент уже на пороге, но я скажу так: он приближается. И он наступит тогда, когда республиканцы поймут, что за их политическое существование отвечает именно этот человек».
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Антона Пономарёва.
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