Россиянин утонул в море на турецком курорте Аланья

На популярном турецком курорте Аланья погиб турист из России.
Трагедия произошла в воскресенье утром. 68-летний турист из России по имени Николай пошел плавать. Спустя некоторое время местные жители заметили, что он начал тонуть.
Очевидцы вытащили мужчину из воды. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть россиянина. Его тело отправили в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья для проведения вскрытия, сообщает РИА Новости.
Очевидцы вытащили мужчину из воды. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть россиянина. Его тело отправили в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья для проведения вскрытия, сообщает РИА Новости.
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