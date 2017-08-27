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  • 27.08, 17:59

    Россиянин утонул в море на турецком курорте Аланья

    1 комментарий
    Россиянин утонул в море на турецком курорте Аланья

    Россиянин утонул в море на турецком курорте Аланья

    Россиянин утонул в море на турецком курорте Аланья
  • Фото: hurriyet.com.tr

    • На популярном турецком курорте Аланья погиб турист из России.

    Трагедия произошла в воскресенье утром. 68-летний турист из России по имени Николай пошел плавать. Спустя некоторое время местные жители заметили, что он начал тонуть.

    Очевидцы вытащили мужчину из воды. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть россиянина. Его тело отправили в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья для проведения вскрытия, сообщает РИА Новости.

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