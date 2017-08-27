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  • 27.08, 16:29
    В «Ночь кино» в Москве показали лучшие картины молодых кинематографистов. кино, Москва, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «Ночь кино» в Москве показали лучшие картины молодых кинематографистов

    В «Ночь кино» в Москве показали лучшие картины молодых кинематографистов

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    В «Ночь кино» в Москве показали лучшие картины молодых кинематографистов

    В «Ночь кино» в Москве показали лучшие картины молодых кинематографистов

    В «Ночь кино» в Москве показали лучшие картины молодых кинематографистов

      Минувшей ночью российским киноманам было не до сна. Во многих городах стартовала акция «Ночь кино».

      Главной площадкой фестиваля стал «Музей Москвы». Несмотря на дождь, там прямо под открытым небом показали лучшие работы выпускников школы кино.

      Алла Попова: «Хорошо, что это происходит, хорошо, что есть школа кино, что молодые кинематографисты получают возможность делать и показывать на публике свои работы, ну а мы — смотреть».

      В рамках акции столичный кинотеатр «Космос» показал готический блокбастер «Гоголь. Начало» — за пять дней до выхода фильма в массовый прокат.

      Сегодня «Ночь кино» продолжится. В парках, музеях, кинотеатрах и культурных центрах будут бесплатно показывать советские фильмы и киноновинки, а также устроят мастер-классы и встречи со знаменитыми режиссерами.

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