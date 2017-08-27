Гражданка Германии стала 16-й жертвой каталонских терактов

В Каталонии скончалась женщина, пострадавшая во время террористических атак.
16-й жертвой стала 51-летняя гражданка Германии. Погибшая оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня терактов.
До сих пор более 20 человек находятся в медучреждениях после атак, из них пять — в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
17 августа в Каталонии произошло два теракта. Автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе.
По информации правоохранителей, в ячейку террористов входили более 10 человек. Часть из них находится под стражей, некоторые были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
До сих пор более 20 человек находятся в медучреждениях после атак, из них пять — в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
17 августа в Каталонии произошло два теракта. Автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе.
По информации правоохранителей, в ячейку террористов входили более 10 человек. Часть из них находится под стражей, некоторые были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Комментарии