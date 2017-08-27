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  • 27.08, 16:29

    Гражданка Германии стала 16-й жертвой каталонских терактов

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    Гражданка Германии стала 16-й жертвой каталонских терактов

    Гражданка Германии стала <nobr>16-й</nobr> жертвой каталонских терактов

    В Каталонии скончалась женщина, пострадавшая во время террористических атак.

    16-й жертвой стала 51-летняя гражданка Германии. Погибшая оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня терактов.

    До сих пор более 20 человек находятся в медучреждениях после атак, из них пять — в критическом состоянии, сообщает ТАСС.

    17 августа в Каталонии произошло два теракта. Автофургон врезался в толпу на пешеходной улице в Барселоне. Спустя пару часов произошла еще одна атака — в городе Камбрильсе.

    смотретьБарселонские террористы признались в подготовке масштабных атак с взрывами
    Барселонские террористы признались в подготовке масштабных атак с взрывами
    По информации правоохранителей, в ячейку террористов входили более 10 человек. Часть из них находится под стражей, некоторые были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Водитель фургона, наехавшего на людей в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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