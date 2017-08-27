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  • 27.08, 14:59

    В Петербурге дети задохнулись при пожаре, пока родители гуляли с собакой

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    В Петербурге дети задохнулись при пожаре, пока родители гуляли с собакой

    В Петербурге дети задохнулись при пожаре, пока родители гуляли с собакой

    Пожар в квартире Санкт-Петербурга унес жизни двоих детей.

    Трагедия произошла в доме на Малой Разночинной улице. После пожара было найдено тело мальчика двух лет без признаков жизни. Его сестра 11 лет позже скончалась в машине скорой помощи. Причиной смерти обоих детей стало отравление угарным газом. Выяснилось, что в момент пожара дети находились дома одни. Их родители в это время выгуливали собаку на улице.

    Следственный комитет РФ: «Установлено, что во время пожара родители детей гуляли на улице с собакой. По предварительным данным, причиной смерти потерпевших является отравление угарным газом, а пожар произошел в результате неисправности электропроводки».

    По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, назначены необходимые экспертизы, сообщили в СК РФ.

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