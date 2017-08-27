Женившая внука Пугачёва готовится стать прабабушкой

Алла Пугачёва женила старшего внука и готовится стать прабабушкой. Этим летом Никита Пресняков и Алёна Краснова стали законными мужем и женой.
Никиту Преснякова знаменитая бабушка обеспечила еще до свадьбы: Примадонна подарила внуку квартиру на Лубянке стоимостью 60 миллионов рублей и загородный дом на Истре с участком в 50 соток, где молодые часто проводят выходные. А на свадьбу Пугачёва преподнесла и бесценный совет.
Алла Пугачёва: «В молодости обязательно должна быть убежденность в том, что ты делаешь все правильно. Но это не значит, что не должен советоваться или как-то опираться на опыт тех, кто уже в этом варился много лет».
Проходило торжество за городом, в замке, который под силу снять в аренду только богатым и знаменитым. Невеста сменила три наряда за вечер. А парфюмеры специально для молодых изготовили индивидуальный аромат, который одобрила сама Примадонна.
Банкет на 200 персон обслуживал один из самых дорогих ресторанов Москвы. Гостей потчевали закусками из креветок и камчатского краба, каре ягненка, стейком с тыквой и грибами, а также блюдами молекулярной кухни. Только свадебный торт с кристаллами из карамели обошелся молодоженам в 2 млн рублей.
На свадьбе внука Аллы Пугачёвой не обошлось без сюрпризов. Никита Пресняков и Алёна Краснова ночами не спали, чтобы порадовать родных. Но время они проводили не в спальне, а под куполом цирка, где репетировали свой свадебный танец.
Друзья не исключают, что совсем скоро Алла Пугачёва станет прабабушкой, а Кристина Орбакайте понянчит своего первого внука. Да и сам Никита Пресняков в интервью признавался: он созрел для отцовства.
Алла Пугачёва: «В молодости обязательно должна быть убежденность в том, что ты делаешь все правильно. Но это не значит, что не должен советоваться или как-то опираться на опыт тех, кто уже в этом варился много лет».
Проходило торжество за городом, в замке, который под силу снять в аренду только богатым и знаменитым. Невеста сменила три наряда за вечер. А парфюмеры специально для молодых изготовили индивидуальный аромат, который одобрила сама Примадонна.
Банкет на 200 персон обслуживал один из самых дорогих ресторанов Москвы. Гостей потчевали закусками из креветок и камчатского краба, каре ягненка, стейком с тыквой и грибами, а также блюдами молекулярной кухни. Только свадебный торт с кристаллами из карамели обошелся молодоженам в 2 млн рублей.
На свадьбе внука Аллы Пугачёвой не обошлось без сюрпризов. Никита Пресняков и Алёна Краснова ночами не спали, чтобы порадовать родных. Но время они проводили не в спальне, а под куполом цирка, где репетировали свой свадебный танец.
Друзья не исключают, что совсем скоро Алла Пугачёва станет прабабушкой, а Кристина Орбакайте понянчит своего первого внука. Да и сам Никита Пресняков в интервью признавался: он созрел для отцовства.
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