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  • 27.08, 22:32
    Женившая внука Пугачёва готовится стать прабабушкой. браки и разводы, знаменитости, Пугачёва, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖенившая внука Пугачёва готовится стать прабабушкой

    Женившая внука Пугачёва готовится стать прабабушкой

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    Женившая внука Пугачёва готовится стать прабабушкой

    Женившая внука Пугачёва готовится стать прабабушкой

    Женившая внука Пугачёва готовится стать прабабушкой

      Алла Пугачёва женила старшего внука и готовится стать прабабушкой. Этим летом Никита Пресняков и Алёна Краснова стали законными мужем и женой.

      Никиту Преснякова знаменитая бабушка обеспечила еще до свадьбы: Примадонна подарила внуку квартиру на Лубянке стоимостью 60 миллионов рублей и загородный дом на Истре с участком в 50 соток, где молодые часто проводят выходные. А на свадьбу Пугачёва преподнесла и бесценный совет.

      Алла Пугачёва: «В молодости обязательно должна быть убежденность в том, что ты делаешь все правильно. Но это не значит, что не должен советоваться или как-то опираться на опыт тех, кто уже в этом варился много лет».

      Проходило торжество за городом, в замке, который под силу снять в аренду только богатым и знаменитым. Невеста сменила три наряда за вечер. А парфюмеры специально для молодых изготовили индивидуальный аромат, который одобрила сама Примадонна.

      Банкет на 200 персон обслуживал один из самых дорогих ресторанов Москвы. Гостей потчевали закусками из креветок и камчатского краба, каре ягненка, стейком с тыквой и грибами, а также блюдами молекулярной кухни. Только свадебный торт с кристаллами из карамели обошелся молодоженам в 2 млн рублей.

      На свадьбе внука Аллы Пугачёвой не обошлось без сюрпризов. Никита Пресняков и Алёна Краснова ночами не спали, чтобы порадовать родных. Но время они проводили не в спальне, а под куполом цирка, где репетировали свой свадебный танец.  

      Друзья не исключают, что совсем скоро Алла Пугачёва станет прабабушкой, а Кристина Орбакайте понянчит своего первого внука. Да и сам Никита Пресняков в интервью признавался: он созрел для отцовства.

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