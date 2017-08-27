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  • 27.08, 22:32
    Мужа умершей сестры Григорьева-Аполлонова обвинили в корысти. знаменитости, скандалы, смерть, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМужа умершей сестры Григорьева-Аполлонова обвинили в корысти

    Мужа умершей сестры Григорьева-Аполлонова обвинили в корысти

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    Мужа умершей сестры <nobr>Григорьева-Аполлонова</nobr> обвинили в корысти

    Мужа умершей сестры Григорьева-Аполлонова обвинили в корысти

    Мужа умершей сестры <nobr>Григорьева-Аполлонова</nobr> обвинили в корысти

      Единственная сестра солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова, 51-летняя Юлия, скончалась дома в Сочи от приступа астмы. Но где же тогда был молодой муж Юлии Андрей?

      Сейчас мужчина проживает в той самой квартире в Сочи, где скоропостижно скончалась его жена, и к разговорам не расположен. А всего два года назад молодой муж с удовольствием раздавал интервью. На свадьбе с сестрой «Иванушки» он хвастался и дорогим кольцом, и звездными друзьями. Свадьбу гуляли простенько, но со вкусом: ретромобиль, платье за 200 тысяч рублей, ресторан на набережной. Поговаривают, что все торжество оплатил Андрей Григорьев-Аполлонов, ведь его родная сестра впервые шла под венец — за простого парня Андрея Бурдукова, который на 15 лет ее младше.

      За спиной новобрачных уже тогда сплетничали: это не любовь, а брак по расчету. Молодому мужу нужны слава и деньги звездной семьи. Не зря же Андрей Бурдуков взял фамилию жены и стал тоже Андреем Григорьевым-Аполлоновым. Сейчас зять «Иванушки», похоже, не рад обрушившейся на него популярности. И объясняет: он большой человек.

      Андрей Григорьев-Аполлонов: «Я помощник вице-премьера, я не хотел это оглашать. Это вредит моей карьере».

      На самом деле зять «Иванушки» зарабатывает на жизнь организацией праздников: привозит на юбилеи и корпоративы московских звезд. А связи у него от знаменитого шурина — Андрея Григорьева-Аполлонова. Ведь когда-то именно Рыжий пристроил его на работу, а также помог получить высшее образование.

      О том, что это был брак по расчету, говорят и фотографии зятя «Иванушки» в соцсетях. Молодой муж почти не бывал дома: на фотографиях он то за границей, то в столичных бутиках, то в барах в компании друзей. За редким исключением снимки с супругой Юлией.

      Зять «Иванушки» надеется, что его знаменитый шурин не поверит слухам и сплетням. Он тоже переживает потерю любимого человека. Но Андрей Григорьев-Аполлонов настолько ушел в свое горе, что давно не выходит на связь.

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