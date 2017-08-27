Прощай, Вера: друзья рассказали о борьбе Глаголевой со смертельной болезнью

На прощание с Верой Глаголевой пришли сотни поклонников и друзей: Вера Васильева, Станислав Говорухин, Инна Чурикова, Александр Балуев, Александр Буйнов.
Режиссер Борис Краснов после инсульта передвигается в инвалидном кресле. Вера Глаголева поддерживала его во время лечения, а он ей помочь не смог. Актриса на здоровье не жаловалась. По словам Краснова, Вера Глаголева жила работой. А слабость и потерю аппетита списывала на хроническую усталость и не спешила обращаться к врачам.
На кадрах любительского видео, оказавшегося в распоряжении НТВ, — рабочие будни Веры Глаголевой. Знаменитая журналистка из фильма «Выйти замуж за капитана» в последнее время чаще оставалась за кадром. И с гордостью говорила: теперь она режиссер.
Друг семьи Артур Чилингаров вспоминает, что Вера Глаголева уже знала о страшном диагнозе. Но не подавала вида, что смертельно больна.
Артур Чилингаров: «Она была очень мужественная женщина: молчала и боролась. Ездила на профилактику много раз. Все мы знали. Близкие люди знали и всегда молили бога, чтобы она прожила как можно дольше».
На прощание с Верой Глаголевой приехал ее первый муж Родион Нахапетов. Он отец старших дочерей актрисы — Анны и Маши. Это он нашел в коридорах «Мосфильма» юную Веру Глаголеву, снял ее в первом фильме, сделал звездой и женой. А спустя 14 лет на съемках в Америке встретил другую.
Актриса Инна Чурикова с Верой Глаголевой — соседки по даче. В Подмосковье, на реке Икше, они вместе растили детей. Чурикова помнит, что душевных ран Вере Глаголевой хватило и со вторым супругом — Кириллом Шубским, когда все газеты писали о его романе на стороне. Но мудрая Вера Глаголева не обращала внимания на сплетни.
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище. Ей был 61 год.
На кадрах любительского видео, оказавшегося в распоряжении НТВ, — рабочие будни Веры Глаголевой. Знаменитая журналистка из фильма «Выйти замуж за капитана» в последнее время чаще оставалась за кадром. И с гордостью говорила: теперь она режиссер.
Друг семьи Артур Чилингаров вспоминает, что Вера Глаголева уже знала о страшном диагнозе. Но не подавала вида, что смертельно больна.
Артур Чилингаров: «Она была очень мужественная женщина: молчала и боролась. Ездила на профилактику много раз. Все мы знали. Близкие люди знали и всегда молили бога, чтобы она прожила как можно дольше».
На прощание с Верой Глаголевой приехал ее первый муж Родион Нахапетов. Он отец старших дочерей актрисы — Анны и Маши. Это он нашел в коридорах «Мосфильма» юную Веру Глаголеву, снял ее в первом фильме, сделал звездой и женой. А спустя 14 лет на съемках в Америке встретил другую.
Актриса Инна Чурикова с Верой Глаголевой — соседки по даче. В Подмосковье, на реке Икше, они вместе растили детей. Чурикова помнит, что душевных ран Вере Глаголевой хватило и со вторым супругом — Кириллом Шубским, когда все газеты писали о его романе на стороне. Но мудрая Вера Глаголева не обращала внимания на сплетни.
Веру Глаголеву похоронили на Троекуровском кладбище. Ей был 61 год.
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