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  • 27.08, 14:59

    Двое подростков госпитализированы после ДТП на западе Москвы

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    Двое подростков госпитализированы после ДТП на западе Москвы

    Двое подростков госпитализированы после ДТП на западе Москвы

    Двое подростков получили травмы в результате массового ДТП на западе столицы.

    На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов столкнулись три легковушки. В аварии пострадали двое детей. Оба пострадавших госпитализированы.

    Источник ТАСС в правоохранительных органах: «На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2001-го и 2003 годов рождения».

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