Двое подростков госпитализированы после ДТП на западе Москвы

Двое подростков получили травмы в результате массового ДТП на западе столицы.
На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов столкнулись три легковушки. В аварии пострадали двое детей. Оба пострадавших госпитализированы.
Источник ТАСС в правоохранительных органах: «На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2001-го и 2003 годов рождения».
Источник ТАСС в правоохранительных органах: «На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2001-го и 2003 годов рождения».
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