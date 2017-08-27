Двое подростков госпитализированы после ДТП на западе Москвы

На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов столкнулись три легковушки. В аварии пострадали двое детей. Оба пострадавших госпитализированы.: «На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов произошло столкновение трех легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали двое детей 2001-го и 2003 годов рождения».