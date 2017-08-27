Макгрегор выпил виски на пресс-конференции после боя с Мэйуэзером

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор после боя с боксером Флойдом Мэйуэзером явился на
пресс-конференцию с бутылкой ирландского виски.
Как сообщает издание Mirror, распитие алкоголя в ходе общения с журналистами стало очередным шоу Макгрегора и буквально потрясло публику.
Как сообщалось, Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. После «боя века» Мэйуэзер объявил о завершении боксерской карьеры.
Победа над ирландцем стала для Мэйуэзера 50-й на профессиональном ринге, при этом за свою карьеру американский боксер не потерпел ни одного поражения. Для Макгрегора это был первый официальный боксерский бой.
Как сообщалось, Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. После «боя века» Мэйуэзер объявил о завершении боксерской карьеры.
Победа над ирландцем стала для Мэйуэзера 50-й на профессиональном ринге, при этом за свою карьеру американский боксер не потерпел ни одного поражения. Для Макгрегора это был первый официальный боксерский бой.
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