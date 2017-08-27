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  • 27.08, 16:29

    Макгрегор выпил виски на пресс-конференции после боя с Мэйуэзером

    1 комментарий
    • Фото Reuters © 2017, Steve Marcus
    Макгрегор выпил виски на <nobr>пресс-конференции</nobr> после боя с Мэйуэзером

    Макгрегор выпил виски на пресс-конференции после боя с Мэйуэзером

    Макгрегор выпил виски на <nobr>пресс-конференции</nobr> после боя с Мэйуэзером
  • Фото Reuters © 2017, Steve Marcus

    • Ирландский боец MMA Конор Макгрегор после боя с боксером Флойдом Мэйуэзером явился на пресс-конференцию с бутылкой ирландского виски.

    Как сообщает издание Mirror, распитие алкоголя в ходе общения с журналистами стало очередным шоу Макгрегора и буквально потрясло публику.

    Как сообщалось, Мэйуэзер победил Макгрегора техническим нокаутом в 10-м раунде. После «боя века» Мэйуэзер объявил о завершении боксерской карьеры.

    Победа над ирландцем стала для Мэйуэзера 50-й на профессиональном ринге, при этом за свою карьеру американский боксер не потерпел ни одного поражения. Для Макгрегора это был первый официальный боксерский бой.

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