Бизнесмен из Польши загадочно пропал в Москве

Гендиректор строительной фирмы, гражданин Польши, без вести пропал в Москве.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «26 августа в полицию обратилась представительница строительной организации и сообщила, что у нее утрачена связь с гендиректором, являющимся гражданином Польши».
По словам источника, ранее пропавший коммерсант проживал на Байкальской улице в Москве.
В ГУ МВД по Москве подтвердили факт подачи заявления, не уточнив подробностей о личности мужчины.
По словам источника, ранее пропавший коммерсант проживал на Байкальской улице в Москве.
В ГУ МВД по Москве подтвердили факт подачи заявления, не уточнив подробностей о личности мужчины.
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