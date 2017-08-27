Как в кино
ТВ-Эфир
Как в кино
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.08, 14:58

    Бизнесмен из Польши загадочно пропал в Москве

    комментировать

    Бизнесмен из Польши загадочно пропал в Москве

    Бизнесмен из Польши загадочно пропал в Москве

    Гендиректор строительной фирмы, гражданин Польши, без вести пропал в Москве.

    Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «26 августа в полицию обратилась представительница строительной организации и сообщила, что у нее утрачена связь с гендиректором, являющимся гражданином Польши».

    По словам источника, ранее пропавший коммерсант проживал на Байкальской улице в Москве.

    В ГУ МВД по Москве подтвердили факт подачи заявления, не уточнив подробностей о личности мужчины.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru