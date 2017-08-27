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  • 27.08, 14:58

    У российского борца Садулаева после ЧМ в Париже украли деньги и паспорт

    2 комментария
    У российского борца Садулаева после ЧМ в Париже украли деньги и паспорт

    У российского борца Садулаева после ЧМ в Париже украли деньги и паспорт

    У российского борца Садулаева после ЧМ в Париже украли деньги и паспорт

    Олимпийский чемпион 2016 года и двукратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не смог улететь из Парижа после чемпионата мира вместе с остальной сборной России, так как в отеле у него украли паспорт и деньги.

    Главный тренер российской команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал агентству «Р-Спорт», что Садулаев ненадолго оставил портмоне без присмотра за завтраком.

    Дзамболат Тедеев, главный тренер сборной России по вольной борьбе: «Сегодня, когда завтракали и выезжали, он немного оставил без внимания портмоне. Его украли арабы, это видно четко по видео. Украли еще и паспорт — все, что было в портмоне. Сегодня Садулаев не улетит. Мы обратились в отделение полиции, пока ему делают справки, нужно время для этого».

    Тедеев уточнил, что все спортсмены уже улетели из Парижа, а тренерский штаб остался с Садулаевым, чтобы помочь ему восстановить документы.

    На ЧМ в Париже Дзамболат Тедеев, перешедший в более тяжелую весовую категорию, потерпел свое первое поражение в карьере, став серебряным призером в весе до 97 кг. В финале 21-летний россиянин уступил американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6.

    При этом вся сборная России впервые с 1950-х годов осталась без золотых медалей ЧМ.

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