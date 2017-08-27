У российского борца Садулаева после ЧМ в Париже украли деньги и паспорт

Олимпийский чемпион 2016 года и двукратный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не смог улететь из Парижа после чемпионата мира вместе с остальной сборной России, так как в отеле у него украли паспорт и деньги.
Главный тренер российской команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал агентству «Р-Спорт», что Садулаев ненадолго оставил портмоне без присмотра за завтраком.
Дзамболат Тедеев, главный тренер сборной России по вольной борьбе: «Сегодня, когда завтракали и выезжали, он немного оставил без внимания портмоне. Его украли арабы, это видно четко по видео. Украли еще и паспорт — все, что было в портмоне. Сегодня Садулаев не улетит. Мы обратились в отделение полиции, пока ему делают справки, нужно время для этого».
Тедеев уточнил, что все спортсмены уже улетели из Парижа, а тренерский штаб остался с Садулаевым, чтобы помочь ему восстановить документы.
На ЧМ в Париже Дзамболат Тедеев, перешедший в более тяжелую весовую категорию, потерпел свое первое поражение в карьере, став серебряным призером в весе до 97 кг. В финале 21-летний россиянин уступил американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6.
При этом вся сборная России впервые с 1950-х годов осталась без золотых медалей ЧМ.
Дзамболат Тедеев, главный тренер сборной России по вольной борьбе: «Сегодня, когда завтракали и выезжали, он немного оставил без внимания портмоне. Его украли арабы, это видно четко по видео. Украли еще и паспорт — все, что было в портмоне. Сегодня Садулаев не улетит. Мы обратились в отделение полиции, пока ему делают справки, нужно время для этого».
Тедеев уточнил, что все спортсмены уже улетели из Парижа, а тренерский штаб остался с Садулаевым, чтобы помочь ему восстановить документы.
На ЧМ в Париже Дзамболат Тедеев, перешедший в более тяжелую весовую категорию, потерпел свое первое поражение в карьере, став серебряным призером в весе до 97 кг. В финале 21-летний россиянин уступил американцу Кайлу Снайдеру со счетом 5:6.
При этом вся сборная России впервые с 1950-х годов осталась без золотых медалей ЧМ.
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