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  • 27.08, 13:27

    Пассажирка умерла на борту самолета Москва — Владикавказ

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    Пассажирка умерла на борту самолета Москва — Владикавказ

    Пассажирка умерла на борту самолета Москва — Владикавказ

    Пассажирка скончалась на борту самолета после вылета из московского аэропорта Домодедово во Владикавказ.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, «командир воздушного судна Boeing 737 утром в воскресенье после вылета из Домодедово доложил, что одной из пассажирок стало плохо, и запросил возвращение в аэропорт вылета».

    Однако во время посадки женщине стало хуже: она потеряла сознание и впала в кому. После того как самолет приземлился, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть пассажирки.

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