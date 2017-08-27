Пассажирка скончалась на борту самолета после вылета из московского аэропорта Домодедово во Владикавказ.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах, «командир воздушного судна Boeing 737 утром в воскресенье после вылета из Домодедово доложил, что одной из пассажирок стало плохо, и запросил возвращение в аэропорт вылета».
Однако во время посадки женщине стало хуже: она потеряла сознание и впала в кому. После того как самолет приземлился, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть пассажирки.
Однако во время посадки женщине стало хуже: она потеряла сознание и впала в кому. После того как самолет приземлился, поднявшиеся на борт медики констатировали смерть пассажирки.
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